Los archivos ABC de Disney renuevan las licencias de emisión tempranas bajo protesta contra la FCC

El comisionado de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, durante una audiencia de supervisión del Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado en Washington, DC, EE. UU., el miércoles 17 de diciembre de 2025.

Disney contraatacó a la FCC el jueves como parte de un proceso de renovación anticipada de licencias de emisión para ocho estaciones de la compañía. Disney dijo en los documentos que estaba presentando las solicitudes “bajo protesta en respuesta a una orden ilegal, arbitraria e inconstitucional” de la FCC.

En abril, la FCC anunció una revisión anticipada de las estaciones de ABC propiedad de Disney años antes de lo previsto debido a preocupaciones sobre los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión de la compañía. Las licencias de las ocho estaciones debían renovarse originalmente entre 2028 y 2031.

El año pasado, la FCC comenzó una investigación sobre los esfuerzos de DEI de Disney y otras compañías de medios. La agencia dijo que inició la investigación de Disney en marzo pasado por posibles violaciones de la Ley de Comunicaciones de 1934 y las reglas de la FCC sobre su prohibición de discriminación ilegal.

La revisión anticipada de la FCC llegó poco después de que ABC enfrentara un renovado rechazo político del presidente Donald Trump tras comentarios hechos por el comediante Jimmy Kimmel durante su programa de televisión nocturno en la cadena de televisión.

Disney objetó el proceso en su presentación del jueves y señaló que la FCC no había solicitado una renovación anticipada en más de cinco décadas. En una declaración, el presidente de la FCC, Brendan Carr, defendió las acciones de la agencia y dijo que se derivaron de la investigación de las prácticas de DEI de Disney que comenzó el año pasado. Carr agregó que la FCC seguirá “los hechos y la ley dondequiera que los lleven”.