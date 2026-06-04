Israel y Líbano renuevan el alto el fuego tras conversaciones mediadas por Estados Unidos

04/06/2026 4 de junio de 2026

Israel y el Líbano no tienen relaciones diplomáticas formales Imagen: Nathan Howard/REUTERS

Israel y el Líbano acordaron el miércoles renovar un inestable alto el fuego y crear zonas de seguridad “piloto” en el sur del Líbano.

Si bien inicialmente se acordó un alto el fuego a principios de abril, Israel y Hezbolá han seguido intercambiando disparos.

El Líbano dice que más de 3.300 personas han muerto y más de 10.000 han resultado heridas desde que se reanudaron los combates entre Israel y los militantes respaldados por Irán en marzo.

Según los términos del acuerdo, que contó con la mediación de Estados Unidos, Hezbollah se retiraría de las zonas de seguridad en el sur del Líbano.

En una declaración conjuntaIsrael y el Líbano dijeron que la tregua depende del “cese completo del fuego de Hezbollah y la evacuación de todos los agentes de Hezbollah” del sur del río Litani.

No estaba claro cómo se establecerían las zonas de seguridad, que serían controladas por el ejército libanés.

“Estos pasos permitirán avanzar hacia un acuerdo integral de paz y seguridad”, dice el comunicado.

Irán, que apoya a Hezbolá, ha insistido en que cualquier acuerdo de paz para poner fin a la guerra con Estados Unidos e Israel incluya el cese de las hostilidades en el Líbano. Hezbollah no ha sido incluido en las conversaciones entre Israel y el Líbano.

“Todos los países reafirmaron que el futuro de la relación entre Israel y el Líbano debe ser decidido por los dos gobiernos soberanos. Rechazaron cualquier intento, por parte de cualquier actor estatal o no estatal, de mantener como rehén al futuro del Líbano”, decía el comunicado, refiriéndose a Irán y Hezbolá.

“Israel y Líbano reafirmaron que no tienen intenciones hostiles entre sí y se comprometieron a continuar las negociaciones directas para generar confianza, resolver todos los asuntos pendientes y trabajar hacia un acuerdo integral entre los dos países”, agrega el comunicado.

Israel y Líbano se volverán a reunir para más conversaciones el 22 de junio, según la declaración conjunta.