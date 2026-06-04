Bessent dice que está realizando funciones de comisionado del IRS en medio del escrutinio del acuerdo fiscal de Trump.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró el miércoles que está “realizando las funciones” de comisionado del Servicio de Impuestos Internos, incluso cuando insistía en que no es el comisionado en funciones de la agencia, durante un acalorado intercambio en el Senado sobre el acuerdo del presidente Donald Trump con el IRS.

Bessent, quien había sido el comisionado interino del IRS desde agosto, asumió las funciones de comisionado en un movimiento poco notado hace 2 años y medio, según indicó la agencia en una publicación en su sitio web el 13 de marzo. El IRS dijo que el tiempo de Bessent como comisionado en funciones había “caducado”, pero que “conserva la autoridad y la responsabilidad para desempeñar las funciones y deberes de las oficinas vacantes del Tesoro que no se llenan de manera interina”.

La distinción se volvió central durante el cuestionamiento en una audiencia del Comité de Finanzas del Senado por parte de la senadora Catherine Cortez Masto, demócrata de Nevada. Ella presionó a Bessent sobre su autoridad actual en la agencia tributaria y si cientos de miles de otros contribuyentes cuya información fue filtrada por un ex contratista del IRS recibirían el mismo trato que los demócratas dicen que Trump, su familia y sus negocios recibieron después de la filtración de sus declaraciones de impuestos.

“¿Eres el comisionado en funciones del IRS, verdad?”, preguntó Cortez Masto en la audiencia sobre el presupuesto del Departamento del Tesoro.

“Eso es incorrecto”, respondió Bessent.

Cuando Cortez Masto preguntó cuál era su posición en el IRS, Bessent dijo: “Mi mandato ha caducado”, pero añadió que el IRS es una oficina dentro del Tesoro y que “cuando no hay comisionado, esas funciones recaen en mí”.

Cortez Masto contraatacó, preguntando si eso significaba que no había comisionado y Bessent era comisionado en funciones.

“No, eso es incorrecto”, dijo Bessent.

Al preguntar nuevamente para aclarar su papel “con fines de publicidad y transparencia”, Bessent dijo: “Estoy realizando las funciones del comisionado”.

El intercambio tuvo lugar un día después de que el procurador general interino Todd Blanche informara a los legisladores de la Cámara que el Departamento de Justicia no operaría un fondo de compensación de “anti-armamentismo” de $1.8 mil millones planeado que se creó como parte del acuerdo de Trump con el IRS sobre la filtración de sus declaraciones de impuestos. Pero Blanche también dijo que Trump, sus familiares y entidades comerciales relacionadas siguen protegidos de auditorías fiscales y acciones de cumplimiento vinculadas a las declaraciones de impuestos presentadas antes del acuerdo.

Cortez Masto preguntó a Bessent si aproximadamente 400,000 otros contribuyentes cuya información fue filtrada por el ex contratista del IRS, Charles Littlejohn, recibirían “la misma inmunidad que recibió el presidente Trump y su familia”.

Bessent declinó responder directamente, diciendo que el Tesoro estaba representado por el Departamento de Justicia y que no podía proporcionar detalles adicionales debido a litigios en curso.

“El Tesoro no proporciona nada de eso”, dijo Bessent. “Estamos representados por el Departamento de Justicia.”

Presionado nuevamente sobre si los demás contribuyentes recibirían el mismo tratamiento, Bessent dijo: “Seguiremos las instrucciones y el acuerdo”.