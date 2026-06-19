México se convierte en el primer país en llegar a los octavos de final de un Mundial

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GUADALAJARA, México – México aprovechó un error defensivo de Corea del Sur para ganar 1-0 y convertirse en el primer equipo en avanzar a la fase eliminatoria de la Copa del Mundo el jueves, enviando a los fanáticos a las calles de todo el país para celebrar.

Marca un gran triunfo para un equipo que no logró salir de la fase de grupos en 2022 y ahora ha ganado dos veces en casa frente a una multitud jubilosa. Los jugadores de México celebraron en el medio campo y saludaron a los fanáticos que vitorearon y cantaron desde las gradas repletas del Estadio Akron.

Tan pronto sonó el pitido final, los mariachis comenzaron a cantar en el ángel de la Independencia en la Ciudad de México mientras miles de personas caminaban desde todas direcciones. Algunas calles de Guadalajara se llenaron de conductores tocando bocinas y fanáticos cantando y ondeando banderas mexicanas.

Luis Romo anotó en el minuto 50 después de que el portero surcoreano Kim Seung-gyu chocara con el defensa Lee Gi-hyuk y dejara caer el balón dentro del área. Romo encontró fácilmente la red abierta después de recoger el balón suelto.

Los surcoreanos casi igualaron en el minuto 87 cuando el portero mexicano Raúl Rangel detuvo un cabezazo desde corta distancia de Cho Gue-sung, luego atajó aún mejor el intento de rebote de Yang Hyun-jun, extendiendo su brazo derecho para evitar que el balón cruzara la línea.

“Fue muy rápido, fue pura reacción”, dijo Rangel. “Realmente no podría decirles lo que vi, porque recuerdo el momento del impacto con mi compañero y yo teniendo el balón”.

México asegura el Grupo A

México ganó el Grupo A con seis puntos en dos partidos, tres más que Corea del Sur y cinco más que la República Checa y Sudáfrica, que empataron 1-1 el jueves temprano en Atlanta.

Los dos mejores equipos de cada grupo pasan a la fase eliminatoria, junto con los ocho mejores terceros clasificados. Por primera vez se jugarán dieciseisavos de final en un Mundial después de que el torneo se ampliara a 48 equipos.

“Lo hemos estado haciendo muy bien”, dijo el entrenador de México, Javier Aguirre. “No fue un gran partido, pero creo que nuestro rival no nos dejó hacer demasiado. Pero aun así pudimos marcar, gracias a ese error, además de otras dos o tres oportunidades”.

Aguirre dijo que se sintió bien para los jugadores garantizar su lugar en la siguiente ronda en la Ciudad de México.

“Alivia algo de la presión”, dijo. “Pero no para mí, para los jugadores. Están eufóricos, muy felices”.

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México abrió con una victoria por 2-0 sobre Sudáfrica, mientras que Corea del Sur se recuperó para vencer por 2-1 a los checos.

México cierra el grupo el miércoles contra la República Checa en la Ciudad de México, mientras que Corea del Sur se enfrenta a Sudáfrica en Monterrey.

México nunca había ganado un partido de la Copa del Mundo en casa fuera de la Ciudad de México. Antes de 2026, todos menos uno de sus nueve partidos de la Copa Mundial en casa, abarcando los torneos de 1970 y 1986, se habían jugado en el Estadio Azteca, con cinco victorias y tres empates. Cuando jugó en Toluca en 1970, perdió 4-1 ante Italia en cuartos de final.

El partido del jueves tuvo un comienzo mediocre, ninguno de los equipos creó oportunidades significativas de gol y ambos equipos fueron fuertemente abucheados después del pitido del medio tiempo.

México, clasificado en el puesto 13, fue eliminado en la fase de grupos hace cuatro años en Qatar. Eso siguió a siete eliminaciones consecutivas en octavos de final.

La estrella surcoreana Son Heung-min tuvo otro partido decepcionante y fue sustituido a los 57 minutos.

Aplausos para el hijo

Son, de 33 años, busca convertirse en el máximo goleador de Corea del Sur en la Copa del Mundo y en el jugador asiático con más goles en el torneo. La ex estrella del Tottenham, actualmente con Los Angeles FC, llegó con tres goles en tres Mundiales anteriores.

Kim evitó que México aumentara la ventaja al lograr una dura salvada de un disparo a quemarropa de Raúl Jiménez a los 75.

Los surcoreanos presionaron hasta el final pero no pudieron igualar.

Corea del Sur, en el puesto 22, disputará su undécima participación consecutiva en la Copa del Mundo y la duodécima en general, la mayor cantidad entre cualquier país asiático. Su mejor resultado fue un cuarto puesto en el torneo que organizó junto con Japón en 2002. Desde entonces, los surcoreanos nunca han pasado de los octavos de final.

“El error que cometimos fue desafortunado”, dijo el entrenador Hong Myung-bo.

Esta vez no quedaron muchos asientos vacíos en Guadalajara, al contrario de lo que ocurrió en el partido anterior entre Corea del Sur y República Checa. La FIFA había culpado a los aficionados que se encontraban en las explanadas por los asientos vacíos. La asistencia del jueves se anunció a 45.522 personas en el estadio con capacidad para 45.664 personas, que acogió a la selección nacional por primera vez.

Celebraciones y protesta

Las zonas de aficionados en todo México estaban repletas antes del partido. En el más grande, en el Zócalo de la Ciudad de México, se escuchan cánticos de apoyo a la selección nacional, al grito de “¡Olé!” con cada pase, mezclado con un cántico homofóbico (un insulto de una sola palabra que literalmente significa prostituto en español) que anteriormente ha dado lugar a sanciones contra México y podría provocar nuevos castigos por parte de la FIFA.

Hubo protestas pacíficas en Guadalajara organizadas por las familias de las 130.000 personas desaparecidas en México.