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Russell, 17, sorprende a papá con cambio de caddie en el 18

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Valentina Moreno
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SOUTHAMPTON, N.Y. — Joe Russell no sabía qué estaba pasando.

Mientras permanecía fuera de las cuerdas en el hoyo 18 en Shinnecock Hills, viendo a su hijo de 17 años, Miles, jugar el último hoyo en su primer U.S. Open, el caddie Ramón Bescansa de repente le estaba entregando su peto de caddie y lo estaba llevando dentro de las cuerdas.

Antes de darse cuenta, Joe estaba siendo caddie de Miles en el U.S. Open — ¡en el Día del Padre, para más señas!

“Fue una sorpresa,” dijo Miles Russell. “[El ex golfista profesional Steve Wheatcroft] me lo recomendó, al inicio de la semana cuando me clasifiqué. Y fue como, ‘Bueno, ¡tengo que pasar el corte para que suceda, ¿verdad?'”

Russell, el junior número 1 del mundo, hizo 72-71 durante las dos primeras rondas del torneo y pasó el corte por dos golpes. Jugando junto a Jackson Koivun, el mejor aficionado del mundo, Russell se recuperó de un 3-over 74 en la tercera ronda al anotar par en la última ronda para terminar su primer major en 7 sobre par.

“Fue una gran semana,” dijo Russell. “Quiero decir, solo estar aquí es un honor, y es muy especial estar aquí. Así que, jugar buen golf el jueves y viernes y llegar al fin de semana es realmente genial.”

Antes de la ronda, Russell y su caddie consultaron con la USGA para ver si se les permitiría traer a su papá y hacer el cambio en el hoyo 18. La USGA dio luz verde, y el plan se ejecutó a la perfección.

Ahora, el recuerdo de su primera aparición en un major y su primer corte en un major siempre incluirá un par en el hoyo 72 con su papá como caddie.

“Durante [mi infancia], pasábamos mucho tiempo chipeando,” dijo Russell. “Salíamos por la noche con la oscuridad y yo simplemente me quedaba allí y tiraba la pelota durante mucho tiempo y practicaba diferentes tiros. Y siempre me gustaba tirar flop shots cuando era pequeño, y él siempre intentaba que los hiciera un poco más bajos.”

“Fue un momento realmente genial. Esto lo hace aún más especial.”

Russell se clasificó para el U.S. Open a través de la clasificación abierta en Florida, donde aseguró un puesto en un desempate. Su caddie en la clasificación también dio de qué hablar, ya que Russell tuvo a su amigo y futuro compañero de equipo en Florida State, Charlie Woods — el hijo de Tiger — como caddie.

“Todo,” dijo Russell sobre lo que su papá ha significado para su carrera de golf. “Siempre estuvo ahí. Sin él, no sé, probablemente no estaría aquí.”

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