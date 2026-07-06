Cómo ver Padres vs Dodgers: canal de TV y opciones de transmisión para el 5 de julio

Los Dodgers de Los Ángeles llevan una racha de tres victorias consecutivas en un partido en casa contra los Padres de San Diego a las 7:20 pm ET el domingo. Emmet Sheehan (4-5, 5.08 de efectividad) será el titular de los Dodgers, que tienen marca de 59-31 esta temporada y son primeros en la División Oeste de la Liga Nacional. JP Sears (1-1, 6.97 de efectividad) es el abridor esperado de los Padres, que tienen marca de 43-45 y terceros en la División Oeste de la Liga Nacional.

Cómo ver a los Padres de San Diego contra los Dodgers de Los Ángeles

Cuotas entre Padres y Dodgers

Cuotas proporcionadas por BetMGM.

Informes de lesiones

Dodgers

Kiké Hernández: 10 días IL (oblicuo), Will Smith: 10 días IL (cuello), Blake Treinen: 15 días IL (codo), Bobby Molinero: IL de 60 días (hombro), Piedra Gavin: IL de 60 días (hombro), Primos Jake: IL de 60 días (codo), Brusdar Graterol: IL de 60 días (hombro), Blake Snell: IL de 60 días (codo), Tyler Glasnow: 60 días IL (volver), Edwin Díaz: IL de 60 días (codo), Ben Casparius: IL de 60 días (hombro), Landon habilidad: 60 días IL (pecho), Evan Phillips: IL de 60 días (codo)

Padres

Freddy Fermín: 10 días IL (cabeza), Jason Adán: 15 días IL (hombro), Jeremías Estrada: 15 días IL (rodilla), Randy Vásquez: 15 días IL (tobillo), David Morgan: 15 días IL (rodilla), Lucas Giolito: 15 días IL (codo), Matt Waldron: IL de 15 días (brazo), Joe Musgrove: IL de 60 días (codo), Bryan Hoeing: IL de 60 días (codo), Ramón Laureano: IL de 60 días (cadera), Nick Pivetta: IL de 60 días (codo)

Estadísticas para saber

Freddie Freeman de Los Ángeles ha conectado 15 jonrones esta temporada. También anotó 49 carreras impulsadas y anotó 51 carreras. En 380 apariciones en el plato, registró un BA de .297, un OBP de .387 y un SLG de .508 con una tasa de boletos del 12.4% y una tasa de ponches del 16.3%.

En 377 apariciones en el plato, Shohei Ohtani ha bateado .288/.403/.524 esta temporada. Ha bateado 18 balones largos e impulsado 50 carreras con una tasa de ponches del 22,8% y una tasa de boletos del 15,1%. Tiene seis bases robadas en ocho intentos. Ha llegado a anotar 60 veces (sexto en la MLB).

Fernando Tatis Jr. ha conectado cinco jonrones esta temporada. También anotó 33 carreras impulsadas y anotó 40 carreras. En 381 apariciones en el plato, registró un BA de .279, un OBP de .342 y un SLG de .379 con una tasa de boletos del 8.4% y una tasa de ponches del 20.5%. Ha sido efectivo en el camino de las bases, registrando 20 robos en 29 intentos.

En 361 apariciones en el plato, Manny Machado ha conectado 17 bolas largas, anotó 48 carreras impulsadas y anotó 42 carreras. Está bateando .187/.275/.400 y ha registrado una tasa de ponches del 22,7% y una tasa de boletos del 11,1%.

Esta guía de relojes fue creada utilizando tecnología proporcionada por Data Skrive.

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Foto: Jamie Squire, Ishika Samant, Scott Taetsch, Alika Jenner/Getty Images