Uno de mis taladros Craftsman favoritos tiene un 40% de descuento en este momento; he aquí por qué lo recomiendo

Hace unas semanas, mi confiable controlador de impacto finalmente falló. Me había servido bien durante años, pero no estaba dispuesto a gastar cientos de dólares en un reemplazo. Después de comparar algunas opciones, elegí el controlador de impacto Craftsman, en gran parte porque estaba a la venta por sólo $59 (y todavía lo está).

Desde entonces, ha sido impulsado durante semanas de proyectos de bricolaje, desde carpintería y reparación de terrazas hasta perforaciones en jardineras de concreto, y se ha convertido en la herramienta que más utilizo.

Precio original: $99

lo que debes saber

Sólo $59 (40% de descuento) para un taladro inalámbrico de una marca confiable y favorita de los lectores de FOX.

Todo lo que necesitas está en la caja.incluyendo la herramienta, la batería y el cargador.

Diseño liviano y agarre cómodo Ayuda a reducir la fatiga de la mano y la muñeca.

Batería de larga duración Ofrece hasta 120 unidades por carga.

Altamente valorado por los compradorescon una calificación de 4,7 en Amazon y más de 1.000 comprados el mes pasado.

Diseño liviano, rendimiento de tamaño completo

Después de usar destornilladores de impacto de marcas como DeWalt, Bosch y Ryobi, el Craftsman se destacó de inmediato porque era notablemente más liviano en mi mano. Eso hizo que fuera más fácil de usar para proyectos más largos sin que mi muñeca se cansara.

A pesar de su estructura más liviana, no se siente falto de potencia. Mientras construía una mesa de picnic y reparaba parterres elevados, introdujo largos tornillos para terraza en madera tratada a presión sin ningún retraso. No es tan rápido como mi controlador DeWalt comparable, pero con un poco más de presión hacia adelante, la brecha de rendimiento fue sorprendentemente pequeña.

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Una carga dura varios proyectos

Si bien algunos críticos en línea criticaron la duración de la batería, descubrí que duró mucho más de lo esperado. Con una sola carga, construí una mesa de picnic, reparé algunas camas de jardín y ensamblé una barra de paleta de madera, y todavía me quedaba suficiente carga para realizar trabajos más pequeños al día siguiente. Ninguno de estos fueron trabajos rápidos de cinco minutos. Tardaron varias horas repartidas en un solo fin de semana.

Un LED incorporado para trabajos con poca luz

A menudo me encuentro trabajando hasta el atardecer, por lo que el LED incorporado se ha convertido en una de mis funciones favoritas. Una noche, mientras instalaba jardineras, iluminó mi área de trabajo lo suficientemente bien como para que no tuviera que detenerme y tomar una linterna. También permanece encendido durante unos segundos después de soltar el gatillo, lo que facilitó mucho la alineación del siguiente tornillo.

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Intercambia bits en segundos con una mano

Una característica que aprecié casi de inmediato fue la rapidez con la que podía intercambiar bits entre trabajos. Ya sea que estuviera perforando agujeros piloto o atornillando tornillos, podía cambiar las brocas en un par de segundos sin tener que buscar herramientas adicionales. Esto se debe a que el taladro Craftsman utiliza un portabrocas sin llave en lugar del diseño con llave más antiguo que requiere una llave de portabrocas separada.

Mientras perforaba orificios de drenaje en una maceta de concreto, la broca permaneció firmemente bloqueada en su lugar sin deslizarse. Más tarde, pasé a colocar tornillos en los soportes de la maceta y cambiar entre brocas solo me llevó unos segundos.

lo que no me gustó

Si tuviera una queja, es que el cargador no es particularmente rápido. Es compacto y ocupa mucho menos espacio que algunos modelos de la competencia, pero esa comodidad se consigue a expensas de la velocidad de carga. Espere esperar unas horas para una carga completa, por lo que vale la pena tener una batería de repuesto a mano si tiene planeados proyectos más importantes.

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En pocas palabras: un impulsor de impacto económico que ofrece

Después de algunas semanas de uso regular, volvería a comprar este destornillador de impacto Craftsman sin dudarlo. No es el modelo más rápido que he usado y desearía que el cargador funcionara un poco más rápido, pero ninguno de los problemas superó su diseño liviano, su sólida duración de batería y su rendimiento confiable. A $59, es uno de los mejores valores que he encontrado para propietarios de viviendas y aficionados al bricolaje de fin de semana.

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