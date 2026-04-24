ÚLTIMAS NOTICIAS: Peatón muerto en accidente de la Ruta 12 en Keene el jueves por la noche – My Keene Now

KEENE, NH (MyKeeneNow) Un accidente fatal que involucró a un peatón y un vehículo comercial cerró un tramo de la Ruta 12 en Keene el jueves por la noche, según la policía.

Los equipos de emergencia fueron llamados al área justo al norte de Maple Avenue alrededor de las 8:30 pm del 23 de abril, donde encontraron una colisión grave. Las autoridades dicen que el peatón sufrió heridas fatales en el lugar.

La Ruta 12 estuvo cerrada entre Maple Avenue y Wyman Road durante aproximadamente cuatro horas mientras los investigadores trabajaban para documentar el accidente y despejar la carretera.

Las autoridades aún no han revelado la identidad de la persona que murió, citando la necesidad de notificar a los familiares más cercanos. Tampoco se han hecho públicos detalles adicionales sobre lo que provocó la colisión.

La respuesta incluyó personal del Departamento de Policía de Keene, el Departamento de Bomberos de Keene, Tropa G de la Policía Estatal de New Hampshirey el Departamento de Transporte de New Hampshire.

El incidente sigue bajo investigación por el Equipo de Análisis de Colisiones del Departamento de Policía de Keene. Cualquier persona que haya visto a un peatón a lo largo de la Ruta 12 cerca de Maple Avenue antes de las 8:30 pm, o que tenga información que pueda ayudar a los investigadores, debe comunicarse con el Det./Lt. Joel Chidester al 603-357-9820.

Esta es una historia en desarrollo. Se proporcionará más información a medida que esté disponible.