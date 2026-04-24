Campeonato Mundial de Snooker 2026: la victoria de Neil Robertson iguala el récord de semillas de Crucible

En el primer partido de octavos de final, el ganador de 2005, Shaun Murphy, se movió hacia una ventaja dominante de 6-2 sobre el chino Xiao Guodong. Murphy avanzó con apuros 10-9 contra Fan Zhengyi en la primera ronda, calificando su break ganador de 50 en el desempate como el mejor que había hecho en el Crucible después de estar detrás 53-17. Pero el inglés de 43 años encontró esta sesión más tranquila al hacer breaks de 79, 103, 63 y 64 para irse 5-0 adelante. El número nueve del mundo, Xiao, se llevó los dos siguientes frames, pero Murphy terminó bien la sesión al llevarse el último con una serie de 61, teniendo una ventaja de cuatro frames en el partido a 13. Ese partido se reanudará el viernes a las 10:00 BST y Murphy podría ganarlo con una sesión de sobra si gana siete de los ocho marcos en esa sesión. La tercera sesión, si es necesaria, tendrá lugar a partir de las 19:00.

El norirlandés Mark Allen tiene una ventaja de 5-3 contra el inglés Kyren Wilson, el campeón de 2024. El dos veces semifinalista Allen hizo breaks de 50 y 78 para irse rápidamente 5-0 arriba, pero Wilson ganó los últimos tres frames de la sesión, ayudado por corridas de 75 y 50. La segunda sesión será el viernes a las 14:30, antes de que se juegue hasta su finalización el sábado por la mañana.