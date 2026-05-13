Nunca termina: el Partido Republicano avanza para financiar la frontera, los demócratas critican el gasto de Trump

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Esta historia nunca termina.

El gobierno todavía no está totalmente financiado para el resto del año fiscal, es decir, el 30 de septiembre.

Sí. La Cámara y el Senado aprobaron a finales de abril un proyecto de ley bipartidista que financia la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional. Es similar a lo que el Senado aprobó unilateralmente a finales de marzo. Pero la Cámara nunca lo abordó hasta justo antes de un reciente receso del Congreso.

Ahora el Partido Republicano está tratando de eludir a los demócratas y aprobar un proyecto de ley de tres años para financiar al ICE y a la Patrulla Fronteriza. Los demócratas nunca lograron reformas en ICE. Entonces no están dispuestos a ayudar. Es por eso que los republicanos están utilizando un proceso especial llamado reconciliación presupuestaria para evitar a los demócratas.

El único inconveniente es que lleva un tiempo. El objetivo es aprobar este proyecto de ley antes del 1 de junio.

El Partido Republicano rechaza el plan ‘delgado’ del Senado para poner fin al cierre récord del DHS

Inicialmente, los líderes republicanos del Congreso querían que este proyecto de ley fuera más bien sobrio, financiando únicamente a ICE y a la Patrulla Fronteriza. Pero ampliaron esa medida para incluir mil millones de dólares para la seguridad del salón de baile del presidente Trump después del reciente intento de asesinato en la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Por eso los demócratas están lanzando un bombardeo sobre los salones de baile.

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“Los republicanos dicen que les dejen comer pastel y exigen que los contribuyentes estadounidenses le construyan un palacio a Trump mientras lo hacen”, dijo el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (DN.Y.). “Estos ‘republicanos de salón’ tienen un electorado de uno: el ego de Donald Trump”.

“El presidente acaba de derribar el ala este de la Casa Blanca. Y está ahí como un enorme agujero esperando a ser llenado. Iban a ser sus amigos multimillonarios quienes lo llenarían. Ahora son los contribuyentes estadounidenses”, se quejó el líder de la minoría del Senado, Dick Durbin (demócrata por Illinois).

Los líderes republicanos del Senado insistieron inicialmente en que el último proyecto de ley de financiación sólo se limitara a financiar la Patrulla Fronteriza y el ICE.

“Aunque mi preferencia personal es poner todo lo que sea posible en este vehículo de reconciliación, puede que sólo haya apetito por la Patrulla Fronteriza o el ICE”, dijo el representante Russell Fry (RS.C.)

Pero la decisión de los líderes republicanos de incluir mil millones de dólares en el proyecto de ley abre la puerta para que otros republicanos incluyan prioridades adicionales en esta medida de reconciliación presupuestaria.

“Me encantaría ver la Ley SAVE de alguna forma”, dijo el representante Pat Fallon (R-Texas) en Fox, refiriéndose al proyecto de ley que requiere prueba de ciudadanía para votar.

“Hay muchas buenas victorias conservadoras que podemos ofrecer al pueblo estadounidense”, dijo el representante Greg Murphy (RN.C.) en Fox Business.

Algunos republicanos provida están presionando para que se extienda la prohibición de enviar dinero a Planned Parenthood. La prohibición expira a finales de este año.

“Ha sido un tema muy espinoso. Todo está bajo negociación en este momento”, dijo el presidente Trump.

Mientras tanto, los republicanos acusan a los demócratas de volver a su mantra de quitarle fondos a la policía mientras luchan contra la financiación de la Patrulla Fronteriza y el ICE. Los demócratas siguen oponiéndose porque nunca obtuvieron las salvaguardias que querían para ICE después de lo ocurrido este invierno en Minnesota.

“Mis colegas demócratas se negaron a proporcionar un solo dólar a los hombres y mujeres que protegen nuestras fronteras”, dijo el líder de la mayoría del Senado, John Thune (R-SD).

Los esfuerzos para financiar completamente el Departamento de Seguridad Nacional surgieron como un punto álgido en los últimos años. Hay demasiadas áreas políticas controvertidas fusionadas bajo un mismo techo federal. Es por eso que ahora existe un plan bipartidista para dividir permanentemente al DHS.

“Simplemente se ha vuelto demasiado grande. Se ha vuelto demasiado burocrático”, dijo el representante Jared Moskowitz (demócrata por Florida), uno de los principales patrocinadores del proyecto de ley.

La legislación convertiría a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) en su propio departamento a nivel de gabinete. El Servicio Secreto reportaría directamente al Presidente. Y la Agencia de Seguridad del Transporte (TSA) se dirigiría al Departamento de Transporte.

Considere la consternación de los viajeros porque el gobierno no pagó a la TSA durante el cierre gubernamental integral de 43 días. Lo mismo sucedió durante el invierno y la primavera, ya que el DHS permaneció sin fondos.

Moskowitz cree que su legislación frenaría algunos cierres de gobiernos. Y protegería a los turistas de las consecuencias fiscales.

“Los viajes del pueblo estadounidense no pueden verse frenados por la disfunción política de Washington”, dijo Moskowitz.

Pero ese debate es para otro día. La pregunta inmediata es si la Cámara y el Senado, liderados por los republicanos, pueden avanzar en el paquete para terminar con el financiamiento para ICE y CBP.

El director del Servicio Secreto, Sean Curran, se reunió con los republicanos del Senado durante el almuerzo del martes para defender la solicitud de mil millones de dólares.

La senadora Lisa Murkowski (republicana por Alaska) se mostró escéptica después de salir de la reunión y señaló que la Administración necesitaba proporcionar “justificaciones” y “detalles”, no “sólo líneas generales”.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune (RS.D.), defendió la solicitud de gasto.

“Tenemos un presidente con tres intentos de asesinato sólo en los últimos dos años. Y obviamente el dinero que hay ahí está destinado a asegurar el edificio. Y el Servicio Secreto tiene la tarea de proteger al presidente. Necesitamos asegurarnos de que tengan las herramientas para hacerlo”, dijo Thune.

Después de la reunión, Thune dijo que Curran “hizo un muy buen trabajo al exponerlo y desarrollar los argumentos de por qué es necesario utilizar estos recursos”.

Otros legisladores necesitan escuchar más.

“No sé si están hablando de dólares para infraestructura u otro tipo de tecnología”, dijo el representante Dave Taylor (republicano por Ohio). “Necesito ver los detalles antes de juzgar si la solicitud es razonable o no”.

Recuerde que los republicanos quieren apoyar al presidente. Pero tampoco quieren que se adjunte nada que retrase los fondos de ICE y la Patrulla Fronteriza. Especialmente a estas alturas del juego.

“Los miembros se están sumergiendo un poco. Quieren entender cuánto de esto está realmente relacionado con la seguridad”, dijo el representante Dusty Johnson (RS.D.). “Obviamente, tenemos que mantener seguros al presidente y a sus invitados. Pero cuando se habla de mil millones de dólares, los miembros van a hacer muchas preguntas. Están profundizando en los detalles. No creo que sepamos exactamente cómo se desarrolla esto todavía”.

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Esto es lo que sí sabemos: el Comité de Presupuesto del Senado no se reunirá hasta finales de la próxima semana para preparar su versión del proyecto de ley, independientemente de lo que incluya o no.

Luego, el Senado debe realizar una “votación por rama” que dura todo el día para adoptar la medida. Luego, todo lo que adopte el Senado pasará a la Cámara.

Esto no se desarrollará hasta los últimos días de la próxima semana, justo antes del receso del Día de los Caídos. El presidente Trump estableció el 1 de junio como fecha límite para finalizar este proyecto de ley.

La Cámara acaba de ajustar su cronograma para la próxima semana. La Cámara no se reunirá para votar hasta el próximo miércoles 20 de mayo. Eso significa que existe la posibilidad de que la Cámara necesite permanecer en Washington durante parte del fin de semana del Día de los Caídos para aprobar el proyecto de ley. Está previsto que tanto la Cámara como el Senado estén fuera de sesión durante la semana del Día de los Caídos.

Si los legisladores aprueban este proyecto de ley, finalmente concluirá la lucha por toda la financiación gubernamental para el año fiscal 2026. Eso es dieciséis meses después de que los comités de la Cámara y el Senado escucharan testimonios de departamentos y agencias del gabinete sobre lo que necesitaban para el otoño pasado.

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Y sin embargo esta historia continúa.

Incluso si aprueban este último tramo de financiación para el DHS, los legisladores tienen que empezar de nuevo con la rueda del hámster del gasto para este otoño. De lo contrario, habrá otro cierre del gobierno el 1 de octubre.