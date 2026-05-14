Denise Powell gana las primarias demócratas para el segundo distrito del Congreso de Nebraska

alternar título Rebecca S. Gratz/AP

La organizadora política Denise Powell derrotó al senador estatal John Cavanaugh para ganar las primarias demócratas en la carrera por el segundo distrito del Congreso de Nebraska, según una convocatoria de campaña de Associated Press el miércoles.

Con la carrera demasiado reñida para decidir cuando las urnas cerraron el martes por la noche, Powell finalmente derrotó a Cavanaugh por alrededor de 2 puntos porcentuales con el 89 por ciento de los votos contados hasta el momento, según estimaciones de AP el miércoles por la noche. Ese margen podría cambiar a medida que se cuenten los votos restantes en la contienda.

Powell se enfrentará al candidato republicano Brinker Harding, que cuenta con el respaldo del presidente Trump.

La carrera por el segundo distrito del Congreso del estado es seguida de cerca porque el ganador final podría ayudar a decidir qué partido controla la estrechamente dividida Cámara de Representantes de Estados Unidos después de las elecciones de mitad de período de este año.

Las primarias demócratas atrajeron más de 5,6 millones de dólares en gastos publicitarios externos, según una revisión de las presentaciones de la Comisión Federal Electoral realizada por Nebraska Public Media.

El segundo distrito, que incluye el área de Omaha, se conoce como el “punto azul” porque fue el único distrito de Nebraska que votó por Kamala Harris en 2024 y Joe Biden en 2020. Actualmente está representado por el republicano Don Bacon, que se jubila. Los demócratas ven el escaño como una excelente oportunidad para ganar dinero.

La victoria de Powell ayuda a evitar un escenario que algunos demócratas de Nebraska temían. Si Cavanaugh hubiera ganado, el gobernador republicano del estado habría podido nombrar un reemplazo para terminar su mandato, que finaliza en 2028.

Los republicanos ya tienen una supermayoría en la legislatura de Nebraska, pero a algunos demócratas les preocupaba que perder un escaño en un distrito confiable hubiera ayudado al Partido Republicano a cambiar la forma en que el estado asigna sus votos electorales para presidente.

Nebraska es uno de los dos estados, el otro es Maine, que no utiliza un enfoque en el que el ganador se lo lleva todo al otorgar votos electorales. Más bien, otorga un voto en el Colegio Electoral al candidato presidencial ganador en cada distrito del Congreso individual. En una carrera reñida, muchos demócratas temen que la pérdida del punto azul pueda resultar crucial.