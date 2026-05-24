Trump y Musk roban a los niños más pobres para pagar crímenes de guerra

Un amigo escéptico leyendo The New York Times me preguntó por qué el columnista Nicholas Kristof sigue escribiendo columnas sobre la pobreza recurrente en países menos desarrollados. Mi respuesta es simple. Porque sigue yendo a estas áreas remotas pobladas por seres humanos brutalizados que viven en una pobreza extrema y enfermedad.

A riesgo de su propia vida (Kristof contrajo malaria en el Congo), va a donde viven las personas más desfavorecidas de la Tierra para sus historias. Hace lo que pocos columnistas están dispuestos o pueden hacer al exponer cómo los niños, los ancianos y familias enteras están muriendo bajo la crueldad más inimaginable.

Sospecho que lo que mantiene a Kristof en marcha es que ve cómo muchas de estas muertes y morbilidades podrían y han sido prevenidas de forma económica. Por ejemplo, ¡una vacuna de $4 puede prevenir el cáncer cervical, que mata a más de 900 mujeres en todo el mundo todos los días!

Sabiendo todo esto, ha denunciado enérgicamente al tirano Donald Trump y al director de DOGE, Elon Musk, por el cierre inmediato e ilegal de la Agencia de Desarrollo Internacional (USAID). Poco después de que el zar del juego fracasado deshonrara nuevamente la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, el mundo escuchó la sádica jactancia de Musk, “Pasamos el fin de semana alimentando USAID a la astilladora”.

Nicholas Kristof, es hora de romper la reticencia no dicha de la página editorial de The New York Times repleta de denuncias editoriales y de opinión específicas de los muchos crímenes del matón Trump y elevar el grito de JUICIO POLÍTICO. ¿Por qué estos corporativistas insensibles destruirían criminalmente una agencia con un presupuesto promedio de $23 mil millones al año (unos 10 días del presupuesto militar hinchado de Trump) para salvar las vidas de millones de bebés, niños, mujeres y hombres? Especialmente cuando gran parte de este gasto va directamente a contratistas estadounidenses que envían alimentos, medicinas, agua potable, sillas de ruedas, dispositivos médicos y otros materiales a naciones empobrecidas.

La cabal de Trump-Musk exudó sádicamente alegría, declarando que estaban ahorrando el dinero de los contribuyentes. El dinero gastado por USAID es un precio pequeño a pagar para prevenir las atrocidades que visitaron a aquellos que más necesitan asistencia humanitaria en el planeta. Dada la reputación del imperio militar invasivo de EE. UU. en Asia, África y América del Sur, el criminal de guerra Trump no entendió el beneficio que tal ayuda, a menudo llamada “poder blando”, tiene para mejorar la reputación manchada de Tío Sam.

En su última columna, fechada el 10 de mayo de 2026 y titulada “Los niños que Estados Unidos abandonó”, Kristof hace los siguientes puntos:

“Un año después de que algunos de los hombres más ricos del mundo recortaran la ayuda para los niños más pobres del mundo”, Trump y Musk mantuvieron “algunos programas que salvan vidas, especialmente para el VIH/SIDA”. Sin embargo, el “recorte del 71% en ayuda humanitaria de Trump de 2024 a 2025” llevó a la pérdida de “750,000 vidas en todo el mundo” en el primer año de Trump, citando un estudio de un investigador de la Universidad de Boston. La prestigiosa revista médica británica The Lancet proyectó que a las tasas actuales de desfinanciación de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD), se perderán 9.4 millones de vidas en todo el mundo, incluyendo 2.5 millones entre niños menores de 5 años, para 2030.

Mientras que estos enormes números de muertes prevenibles pueden sorprender a la mayoría de los estadounidenses, es porque USAID durante décadas no ha sido alentada por sus superiores cautelosos en la Casa Blanca a hacer alarde de sus logros por temor a enojar a los ideólogos de derecha en el Congreso que desde hace mucho tiempo han querido abolir la ayuda extranjera.

“Unas pocas dosis de una vacuna contra la malaria de $3 ahora pueden salvar la vida de un niño congoleño”, escribe Kristof. La tuberculosis es una gran asesina contagiosa en África, sobre todo entre niños y mujeres embarazadas. Una serie de medicamentos regulares para la tuberculosis, administrados constantemente por clínicas, puede reducir drásticamente esta epidemia. De nuevo, muy rentable.

Lo que estos musitas Trumpty de mandíbula apretada ignoran es que detectar precursores de pandemias en países africanos o asiáticos puede prevenir que virus y bacterias mortales migren a los Estados Unidos. Sin fondos y una vigilancia diligente, la actual emergencia de ébola en el Congo se está propagando.

Estos son los costos humanos de que el pueblo estadounidense elija a políticos cuyo culto de la muerte militar sigue recibiendo más fondos del Pentágono por parte del Congreso, desplazando programas que sostienen la vida. Los crímenes de guerra de Trump se utilizan para buscar un aumento asombroso del 50% en el presupuesto o $500 mil millones para el Pentágono. Trump quiere utilizar la financiación del déficit para inflar aún más el presupuesto del Pentágono para seguir recortando impuestos para los super ricos, él mismo y las grandes corporaciones para el próximo año fiscal.

En una de sus columnas anteriores, Kristof muestra cómo los enormes y corruptos gastos militares en contratistas podrían utilizarse de mejor manera en nuestra economía nacional, reparando servicios públicos y construyendo infraestructuras. El último presidente en hacer esta comparación fue el ex general de cinco estrellas, el presidente Dwight Eisenhower, en 1953 en un discurso antes de la Sociedad de Editores de Periódicos de Estados Unidos (Ver el discurso.) Dos libros recientes: “Profetas de la Guerra: Lockheed Martin y la Creación del Complejo Militar Industrial” de William D. Hartung y “Los Botines de la Guerra: Poder, Ganancia y la Máquina de Guerra Estadounidense” de Andrew Cockburn desenmascaran el impacto devastador de los gastos militares derrochadores en las necesidades humanas.

El Partido Demócrata se niega a convertir el presupuesto militar descontrolado, que ahora consume más de la mitad de todo el presupuesto operativo federal, en un tema político de campaña. Peor aún, se unen ávidamente a los republicanos del Congreso en la celebración anual por más y más dólares para el Pentágono. Las audiencias serias de asignaciones en la Cámara y el Senado son un recuerdo lejano para esta depravación intocable de cheques en blanco, robando de las numerosas necesidades no satisfechas del pueblo estadounidense y sus hijos aquí en casa, lo que también cuesta muchas vidas estadounidenses.

Así que Kristof, que ha escrito críticas demoledoras sobre Trump, termina su columna con “La verdad es fea: los hombres más ricos del mundo están aplastando a los niños más pobres del mundo.”

Nicholas Kristof, es hora de romper la reticencia no dicha de la página editorial de The New York Times repleta de denuncias editoriales y de opinión específicas de los muchos crímenes del matón Trump y elevar el grito de JUICIO POLÍTICO o, en el lenguaje que Tyrant Trump usa muy a menudo, decir “¡ESTÁS DESPEDIDO!” (Ver, el Simposio de Juicio Político del 8 de abril de 2026).

Como he dicho muchas veces, con Trump, SOLO VA A EMPEORAR, MUCHO PEOR. Además de manipular los distritos, está planeando abiertamente peores tomas de las elecciones de noviembre, habiendo dicho en enero: “Ni siquiera deberíamos tener una elección” en noviembre. ¿Qué están esperando nuestros políticos y los principales medios de comunicación? ¡Es hora de que convoquen el coraje de sus convicciones declaradas!

P.D. El reportaje más reciente de Kristof expone la violencia sexual de soldados israelíes contra hombres, mujeres y niños palestinos secuestrados, incluido el entrenamiento de perros para violar a prisioneros encadenados (Ver The New York Times, 17 de mayo de 2026, “El Silencio que Acompaña la Violación de los Palestinos”).