Shohei Ohtani lanzó 6 entradas sin hits contra los Rockies, pero aún así no quedó satisfecho

Shohei Ohtani lanzó seis entradas sin hits, se dio una ventaja temprana con un jonrón y todavía no estaba satisfecho con su actuación.

La superestrella bidireccional de los Dodgers de Los Ángeles soltó algunas palabrotas que fueron captadas por el micrófono en el campo mientras luchaba con su control en la victoria por 4-1 sobre los Rockies de Colorado el miércoles por la noche.

Ponchó a siete, dio cuatro boletos y permitió una carrera limpia en la cuarta entrada mientras estaba visiblemente furioso en el montículo. Ohtani (5-2) obtuvo su tercera victoria consecutiva.

“El comando simplemente no funcionaba y sentí que estaba luchando contra la falta de él y la frustración”, dijo Ohtani a través de un traductor. “Demasiadas bases por bolas y, por supuesto, quieres evitar los golpes, pero el resultado de eso fueron muchas bases por bolas, y eso es algo que realmente no quiero hacer”.

La racha de Ohtani de 19 1/3 entradas sin anotaciones terminó con un roletazo de Willi Castro a segunda, elevando su efectividad a 0.82.

“Sé que dicen lo mismo muchas veces, pero es sólo la sensación”, dijo Ohtani. “Cuando algo está mal a la ofensiva o a la defensiva, lo noto, y realmente no puedo encontrarlo”.

Después de que Ohtani y Will Klein se combinaron durante siete entradas sin hits, Tanner Scott permitió un sencillo con dos outs de Tyler Freeman al jardín derecho, poniendo fin a la oferta sin hits.

“La conclusión, si la hay, es que en realidad no sufrieron ningún golpe duro”, dijo Ohtani. â€œEl bullpen ha sido consistente, hizo un gran trabajo todo el aÃ±o. Estamos marcando la pauta de modo que mientras tengamos la ventaja en el séptimo, simplemente entregaremos el testigo y ganaremos el juego”.

Ohtani conectó un jonrón al abrir la parte baja de la primera entrada, convirtiéndolo en el único lanzador abridor en la historia de las Grandes Ligas con un jonrón inicial en aperturas consecutivas y el único con un jonrón inicial en cualquier juego.

El jonrón número 28 de apertura de la carrera de Ohtani y el cuarto esta temporada se produjo exactamente una semana después de que el cuatro veces Jugador Más Valioso se fue profundo en el primer lanzamiento del juego antes de lanzar cinco entradas de tres hits contra los Padres en San Diego el 20 de mayo.

“No creo que haya hecho su mejor esfuerzo esta noche en cuanto a disciplina”, dijo el manager Dave Roberts. “Creo que hubo una bola de 3-2 en la zona, pudo haber tomado la base por bolas. En otra ocasión creo que tuvo influencia en el conteo y conectó un roletazo. Pero creo que, en general, en las últimas semanas, está en una buena posición”.

Se le preguntó a Roberts si recordaba a algún lanzador tan enojado como Ohtani después de lanzar seis entradas sin hits.

“Un tipo que llevaba el número 22 que recordamos. Muy similar”, dijo, refiriéndose al tres veces ganador del premio Cy Young, Clayton Kershaw, quien se retiró el año pasado después de 18 temporadas con los Dodgers. “Eso es lo que hace que tipos así sean especiales”.

Ohtani también tuvo problemas con su mando la semana pasada en San Diego, pero a pesar de tener malos conteos, todavía logra salir de los problemas.

Roberts le da crédito a la velocidad de Ohtani por evitar errores costosos. Rutinariamente tocó los 90 superiores contra los Rockies.

“El barrendero todavía tiene suficiente material para incomodar a los bateadores y puede usar la bola curva para frenarlos”, dijo Roberts. “Una vez que coloca a los muchachos en posición de anotar, realmente presiona y el comando parece cobrar vida. Pero este tipo es simplemente un excelente competidor”.