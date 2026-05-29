JJ Spaun entre los seis líderes, Saddier en la mezcla – Golf Planète

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JJ Spaun es uno de los siete jugadores que completaron la primera ronda del Charles Schwab Challenge en lo más alto de la clasificación. Hideki Matsuyama, Ludvig Ã…berg y Russell Henley están a dos tiros. Adrien Saddier está cinco unidades detrás, Matthieu Pavon siete.

Al final de la primera ronda de Desafío de Charles Schwabque fue interrumpido durante más de dos horas por una tormenta, el estadounidense JJ Spaun partage la tête du Desafío de Charles Schwab con el surcoreano Tom Kim y sus compatriotas Gerardo Ryan, Matt McCarty, Lee Hodge y Andrés Putnam.

La clasificación completa

Gracias a una puntuación de 64 (-6) en el transcurso de Club de campo colonialestán un paso por delante de doce jugadores, entre ellos Keegan Bradley, Gary Woodland, Alex Smalleylos ingleses Jordán Smith y el danés Rasmus Neergaard-Petersen.

La popote de Gerard

Tom Kim firmó siete birdies en el espacio de ocho hoyos. El coreano, que reside en Dallas, es un favorito local, sobre todo porque Scotty Scheffler y Jordan Spieth se saltan el torneo por primera vez.

Ryan Gerard hizo notablemente 17 de 17 putts dentro de los 15 pies (4m57) para ganar por más de cuatro golpes en el campo (Golpes ganados: putt). “Me hizo feliz ver algunos putts entrardeclaró el estadounidense, cuya única victoria en el circuito se remonta a Campeonato Barracuda el año pasado, siete años después de la única victoria de Andrew Putnam sobre el Gira de la PGA durante este mismo torneo. Sé que las estadísticas probablemente pondrán más énfasis en el putt, pero lo hago muy bien. TIENE”

En particular, el trabajo realizado en su cocina dio sus frutos:

Más putters nuevos

Entre los favoritos, Ludvig Åberg, Hideki Matsuyama y Russell Henley Están a sólo dos tiros de distancia.

Robert MacIntyre Comenzó lentamente, anotando -2 de la misma manera que el campeón defensor, Ben Griffin. El escocés se distinguió por devolver un putt de 18 metros (abajo) con un putter nuevo, como Ludvig Ã…berg y JJ Spaun, que hasta ahora han sufrido en los greens esta temporada.

En buena forma desde su victoria en ONEflight Myrtle Beach Clásico, Brandt Snedeker dio un espectáculo, logrando un espléndido hoyo en uno (abajo) en el 16 después de realizar un putt de 15 metros para birdie en el 12. Completó su juego en el par.

Adrien Saddier mejor que Justin Thomas

Justin Tomás Es uno de los muchos jugadores que han cambiado de putter recientemente. Es uno de aquellos para quienes este cambio no necesariamente ha valido la pena. Al menos no este jueves, ya que perdió casi dos golpes sobre los greens, encajando tres bogeys para completar la primera vuelta en 69 (-1).

La misma puntuación queAdrien Saddierque este cambio ayudó a limitar los daños ya que sólo acertó seis calles y 12 greens en el tiempo reglamentario. El Alto Saboya sólo concedió un bogey y firmó dos birdies gracias a un excelente juego corto (5 aproximaciones de putt exitosas de 6 intentadas, incluidas dos salidas de bunker).

Mateo Pavón Encajó dos bogeys en el partido de ida, luego firmó dos birdies en sus dos primeros hoyos en el partido de vuelta antes de un nuevo bogey que le devolvió a los números rojos (71/+1). Los bordeleses experimentaron problemas especialmente inusuales en los greens, perdiendo casi dos golpes en el campo con una media de más de dos putts por green en el tiempo reglamentario.

Recordemos que el torneo disputado en uno de los campos más antiguos del PGA Tour es la última oportunidad para algunos de clasificarse para el próximo Evento exclusivoel Torneo conmemorativoa través de rankings Aon Columpio 5 y Aon el próximo 10.

Le currículum en vídeo

La tabla de clasificación





Foto: Jared C. Tilton/Getty Images vía AFP

