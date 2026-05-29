Rally de Japón – ES3: Segunda especial ganada por Elfyn Evans y Scott Martin, que se sitúan en cabeza de la general

En casa, el Toyota GR Yaris Rally1 no tardó en hacerse con el control del Rally de Japón. De hecho, las tres primeras especiales de la prueba japonesa ya han dado su veredicto y han visto a Elfyn Evans y Scott Martin tomar el mando con autoridad de la clasificación general, con 17,7 segundos de ventaja sobre Oliver Solberg – Elliott Edmondson, autores del mejor tiempo en el TC1, y 18,2 segundos sobre Sébastien Ogier – Vincent Landais.

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Durante la noche japonesa, la lluvia cayó y, por lo tanto, humedeció parcialmente los tramos recorridos durante este primer bucle, haciéndolos especialmente complicados en algunos lugares. La elección de neumáticos, orientada hacia neumáticos blandos más adecuados a estas condiciones, fue, por tanto, bastante homogénea al inicio del Rally de Japón, última prueba de asfalto del calendario WRC 2026, como recordatorio. Estas condiciones también han tenido un cierto impacto en este primer bucle, especialmente en el Túnel de Isegami (ES2), la especial más larga del rally con 24,29 kilómetros. De hecho, se fue deteriorando con el tiempo, complicando las cosas a los competidores que no partían en las primeras posiciones.

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Las diferencias, por tanto, ya son importantes después del TC3 entre Elfyn Evans, autor de dos mejores tiempos en tres especiales, cubriendo en cabeza a los Toyota de sus perseguidores más cercanos y a los Hyundai, liderados por Thierry Neuville y Martijn Wydaeghe. Los ganadores del Rally de Portugal 2026 descienden a 10,4 segundos del podio provisional al final de este primer bucle, ocupando la 4ª posición entre los GR Yaris Rally1 de Sébastien Ogier, 3º, y Sami Pajari, 5º. En casa, Takamoto Katsuta tuvo un comienzo de rally complicado, cometiendo un error en el TC1 con un pinchazo en el trasero izquierdo, en total apuro en la etapa de túnel y una vez más desviándose en el TC3. La subida es pronunciada para los japoneses, ya relegados a 43,8 segundos de Elfyn Evans. Del lado francés, Sébastien Ogier y Vincent Landais se encuentran entre las “víctimas” del deterioro de la carretera en el TC2, pero aún así limitan los daños, terminando al final de este primer bucle en 3ª posición, a menos de 20 segundos de los líderes provisionales. Adrien Fourmaux y Alexandre Coria (Hyundai i20N Rally1) concluyeron el primer bucle en séptima posición.

Rally de Japón: En WRC2, Nikolay Gryazin a cargo contra Cachón

Aunque se perdió por completo su primera especial debido a una elección de neumáticos no adecuada a las condiciones, Nikolay Gryazin, copilotado por Konstantin Aleksandrov, es líder del WRC2 en Japón al final del primer bucle. A bordo del Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale oficial, los dos hombres sólo tienen una ventaja de 1,7 segundos sobre Alejandro Cachón – Borja Rozada (Toyota GR Yaris Rally2), mientras que el podio provisional en WRC2 lo completan Diego Domínguez – Rogelio Peñate (Toyota GR Yaris Rally2). En la categoría RC2, también hay que fijarse bien en la actuación firmada por Romet Jürgenson – Siim Oja (Ford Fiesta Rally2). Si la pareja estonia no participa en la prueba de WRC2 este fin de semana, son de momento terceros en la especialidad con buenos tiempos conseguidos y, en esta clasificación, están a 38,2 segundos de los líderes Gryazin y Aleksandrov. Esta tarde habrá tres especiales más por completar en Japón, las mismas que las disputadas por la mañana, salvo que las altas temperaturas afectarán. sin duda hace desaparecer las manchas de humedad.

WRC – Rally de Japón

La clasificación general del TC3 (Rally1)

La clasificación general provisional tras el TC3 (Rally1)

La clasificación general provisional tras el TC3 (WRC2)

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