Kane admite que la victoria de Inglaterra en la Copa del Mundo aumentaría sus posibilidades de ganar el Balón de Oro

Kane admite que la victoria de Inglaterra en la Copa del Mundo...

Harry Kane ha fijado su mirada en el Balón de Oro, diciendo que cree que podría estar entre los favoritos si lidera a Inglaterra hacia el éxito en la Copa del Mundo de este verano.

El capitán de Inglaterra llega al torneo en una destacada forma después de otra prolífica temporada con el Bayern de Múnich, marcando 61 goles en todas las competiciones y terminando la campaña con un hat-trick en la final de la DFB-Pokal mientras el equipo de Vincent Kompany aseguraba un doblete doméstico.

El equipo de Inglaterra bajo las órdenes de Thomas Tuchel ha comenzado a reunirse en Florida para su campamento de entrenamiento previo al torneo, con Kane siendo clave para sus esperanzas de poner fin a la larga espera de la nación por un trofeo importante.

Kane reconoció que si Inglaterra gana la Copa del Mundo, eso fortalecería significativamente su caso para el premio individual más prestigioso del fútbol, pero insistió en que los premios personales no son su enfoque.

“¿El Balón de Oro si ganamos la Copa del Mundo? Ciertamente estaría entre los favoritos”, dijo en una entrevista con L’Equipe.

“Especialmente si consideramos los trofeos que he ganado esta temporada y el número de goles que he marcado, estaría en la contienda.

“Pero al mismo tiempo, no soy el tipo de persona que afirma merecer un Balón de Oro. Intento dejar que mis actuaciones en el campo hablen por sí mismas.”

Kane también mencionó a su compañero de equipo en el Bayern, Michael Olise, como uno de los que cree que estarán considerados para el premio dependiendo de cómo se desarrolle el torneo.

Inglaterra viaja al torneo con expectativas renovadas bajo Tuchel, a quien se le ha encomendado la tarea de guiar al equipo hacia su primer trofeo importante desde 1966.

Kane ha trabajado anteriormente bajo las órdenes de Tuchel a nivel de club y habló positivamente sobre la influencia que el entrenador alemán ha tenido en su juego y en la dirección del equipo.

“En el Bayern, me encantó su personalidad, sus ideas para el equipo y la forma en que me hizo jugar. De alguna manera, trajo esas metodologías al equipo nacional”, dijo.

Inglaterra ha estado cerca en torneos recientes, llegando a las finales de la Eurocopa 2020 y 2024, junto con una semifinal en la Copa del Mundo de 2018 y cuartos de final en 2022.

Kane dice que este récord muestra progreso, pero también destaca el desafío por delante a medida que comienza un nuevo ciclo con un equipo renovado y una configuración de entrenadores actualizada.

“La ambición es ganarla [la Copa del Mundo], obviamente, ese tiene que ser nuestro objetivo”, dijo.

“Sabemos que será difícil, pero hemos estado cerca en los últimos años de ganar un torneo importante.

“Este año, tendremos un nuevo entrenador, nuevos jugadores. Es emocionante, aunque este tipo de competición genere mucha presión.”