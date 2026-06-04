Los fanáticos de los Knicks se vuelven locos en las fiestas de observación de la ciudad de Nueva York durante la victoria del Juego 1 sobre los Spurs en las Finales de la NBA

Miles de fanáticos de los Knicks se reunieron en el Madison Square Garden el miércoles por la noche para ver un par de fiestas de las Finales de la NBA.

Dentro y fuera del estadio más famoso del mundo, observaron cómo su equipo favorito luchaba en la segunda mitad por un Victoria 105-95 sobre los San Antonio Spurs en el Juego 1.

“¡Vamos a ganar! Eso es todo. ¡Vamos a ganar! No tengo ninguna idea”. [other feeling] en mi corazón. Esta es mi ciudad. Vamos a ganar”, dijo un aficionado en la fiesta de observación exterior.

“He estado esperando este momento toda mi vida. Tenía 4 años en 1999 para la última final, así que para mí, esta es la primera vez”, dijo Markell Carter.

“Estar aquí, tener finalmente a la ciudad unida, todas las edades, razas, orígenes, todos se unen para apoyar a la ciudad, no se puede pedir. No hay nada como el campeonato en la ciudad de Nueva York”, agregó Wilfredo Rivera.

Atmósfera eléctrica en SummerStage

En Central Park, aproximadamente 2.000 fanáticos de los Knicks de varias generaciones, distritos y vecindarios estaban viendo el Juego 1 en SummerStage.

El hilo conductor era el orgullo local.

Un trío de amigos eran apenas recién nacidos cuando los Knicks aparecieron por última vez en la final en 1999.

“¿Vimos qué? ¿Unas 10 victorias en playoffs en nuestra vida? Y los últimos años han sido increíbles, pero lloré cuando ganamos la conferencia. Fue uno de los mejores momentos de la historia”, dijo Quinn Tassin.

“Ha sido increíble ver a todos estos muchachos, verlos obtener el reconocimiento que merecen”, dijo Natasha Marder.

“Creo que vamos a ganar en cinco”

Dan Mahmoud sabe todo sobre la angustia de 1999, cuando los Knicks perdieron en cinco partidos ante los Spurs. Compartió este momento de cierre del círculo con su sobrino de 20 años.

“Simplemente no puedo esperar a que termine este momento y que los Knicks ganen este campeonato. Significa mucho”, dijo Mahmoud.

“Creo que vamos a ganar en cinco”, dijo su sobrino.

No está claro si los fanáticos volverán a ver el Juego 2 en SummerStage, ya que la aprobación de la ciudad para las fiestas de observación al aire libre ocurre solo juego por juego.