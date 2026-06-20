Resultados de la Copa del Mundo T20: Inglaterra venció a Escocia para acercarse a las semifinales

Copa del Mundo T20, Grupo 2, Headingley

Inglaterra 200-5 (20 overs): Dunkley 57 (37), Capsey 40 (25); gordon 2-30

Escocia 162-7 (20 overs): S Bryce 34 (24)

Inglaterra ganó por 38 carreras

Tanteador. Mesas

El bateo de Inglaterra volvió a brillar cuando los anfitriones se acercaron a las semifinales de la Copa del Mundo T20 con una victoria de 38 carreras sobre Escocia en Headingley.

Sophia Dunkley se aseguró de que la capitana lesionada Nat Sciver-Brunt no fuera extrañada al aprovechar tres atrapadas perdidas para hacer 57 en su regreso al equipo.

Alice Capsey acarició 40 y Heather Knight 25, pero lo más impresionante fue una impresionante asociación ininterrumpida de 61 de solo 21 bolas de Freya Kemp y Dani Gibson.

Juntos llevaron a Inglaterra de 141-5 después de 17 overs a 200-5 después de 20, con Kemp alcanzando un invicto 39 de 16 bolas y Gibson un 30 de 11 bolas sin out.

Después de una tensa persecución sobre Irlanda en su segundo partido, esto recordó más la actuación de Inglaterra en la noche inaugural del torneo cuando ganaron 219-1 contra Sri Lanka.

La pirotecnia de Kemp-Gibson empujó el objetivo más allá de Escocia y, a pesar de un esfuerzo admirable, terminaron con 162-7, su puntuación más alta al batear en segundo lugar en partidos internacionales T20.

Una victoria en cualquiera de los dos últimos partidos de Inglaterra, contra las Indias Occidentales el miércoles o contra Nueva Zelanda el próximo sábado, probablemente será suficiente para asegurar un resultado entre los dos primeros.

Escocia, que tiene una victoria y dos derrotas, jugará contra Nueva Zelanda el martes.