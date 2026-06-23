El último memorial independiente a las víctimas de Stalin en Rusia cerró en noviembre de 2024. Hoy en día, un museo sobre los crímenes de guerra nazis se abrió en su lugar.

Un nuevo Museo de la Memoria abrió en Moscú el 22 de junio, convirtiéndose en lo que la agencia de noticias estatal rusa TASS describió como el primer “centro científico, educativo y público” del país dedicado a documentar los crímenes fascistas contra civiles durante la Segunda Guerra Mundial.

El museo, dedicado a la memoria de las víctimas del “genocidio del pueblo soviético”, ocupa un edificio en el Primer Callejón Samotechny, el mismo lugar que albergaba el Museo de la Historia del Gulag hasta el otoño de 2024.

Funcionarios del gobierno asistieron a la ceremonia de inauguración, programada para coincidir con el 85 aniversario de la invasión de Alemania a la Unión Soviética. El museo abre al público el 23 de junio.

“Estoy encantada de que ahora tengamos un lugar como este, con la oportunidad de llegar a los jóvenes, y realmente a audiencias de todas las edades y orígenes, con contenido muy difícil, a través de un lenguaje contemporáneo y técnicas avanzadas de museo”, dijo Olga Lyubimova, ministra de cultura de Rusia.

Su predecesor, Vladimir Medinsky, ahora asesor del presidente ruso, calificó al nuevo museo como “un lugar que cuenta la historia de esas páginas de nuestra historia de las que nunca hablamos en público”.

Sergei Novikov, jefe del departamento de proyectos públicos de la Administración Presidencial de Rusia y el funcionario al que el Kremlin ha encargado censurar las artes, afirmó que la tecnología multimedia de hoy significa que el museo dará a los jóvenes “la inoculación contra el neofascismo que necesitan, ya que las similitudes con la actualidad son obvias”.

Las autoridades rusas han invocado cada vez más el concepto del “genocidio del pueblo soviético” en referencia a la invasión de la Unión Soviética por la Alemania nazi. No existía tal concepto legal durante la era soviética. Sin embargo, desde alrededor de 2020, ha sido promovido activamente por Alexander Bastrykin, jefe del Comité de Investigación de Rusia. Los tribunales rusos ya han reconocido el Sitio de Leningrado y las masacres de ciudadanos soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial como genocidio. En 2025, Rusia aprobó una ley “Sobre la perpetuación de la memoria de las víctimas del genocidio del pueblo soviético”, y en 2026 introdujo la responsabilidad penal por negar o justificar el genocidio del pueblo soviético, con penas de hasta tres años de prisión por negación y cinco años por justificación.

La exposición abarca 18 secciones temáticas distribuidas en 1,700 metros cuadrados.

El museo también cuenta con varias instalaciones inmersivas, incluida una reconstrucción de un vagón de transporte de prisioneros y una recreación de una habitación del Sitio de Leningrado.

La agencia estatal TASS publicó un reportaje fotográfico de la exposición.

El Museo de la Historia del Gulag, en cuyo sitio ahora se encuentra el Museo de la Memoria, suspendió sus operaciones en noviembre de 2024. Durante mucho tiempo se había considerado la única institución importante dedicada a preservar la memoria de las víctimas de la represión estalinista que operaba sin presión estatal.

La explicación oficial para el cierre del museo fue “violaciones de seguridad contra incendios”. Pero a principios de 2025, el Departamento de Cultura de Moscú destituyó a Roman Romanov, director del Museo de la Historia del Gulag, después de que se negara a retirar una sección sobre la represión soviética de una exposición llamada “Historia de Moscú”, según una fuente de Meduza. Posteriormente, los funcionarios “decidieron liquidar con gracia el Museo de la Historia del Gulag y adjuntarlo al Museo de Moscú”, dijo la fuente.

Los planes para construir el Museo de la Memoria en el sitio se conocieron en febrero de 2026. Esa primavera, la mayoría del personal del antiguo museo renunció, y se desmanteló la exposición anterior y todos sus objetos fueron enviados a almacenamiento.