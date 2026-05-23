La leyenda de la Fórmula 1, Alain Prost, habría resultado herido durante un robo perpetrado por una banda de enmascarados en Suiza

Según un nuevo informe procedente de Suiza, el cuatro veces campeón de Fórmula 1, Alain Prost, resultó herido después de que un grupo de hombres enmascarados allanaran su casa.

Tienda suiza Blick informó que la casa de la leyenda de las carreras en Nyon, a unos 25 kilómetros (15,5 millas) al norte de Ginebra, fue objeto de un robo alrededor de las 8:30 am hora local del martes.

Si bien la policía no ha publicado oficialmente los nombres de las víctimas, sí confirmó que se produjo un robo y que el objetivo era una familia.

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“Varios individuos enmascarados entraron en la casa. Una vez dentro, amenazaron a los ocupantes e hirieron levemente a un miembro de la familia en la cabeza, en circunstancias que aún están siendo investigadas”, dijo la policía en un comunicado, según BBC Sport.

“Los perpetradores obligaron luego a otro miembro de la familia a abrir una caja fuerte antes de huir”, añadió.

Las policías suiza y francesa están trabajando actualmente para encontrar a los perpetradores.

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Prost es considerado uno de los mejores pilotos de Fórmula 1, compitiendo de 1980 a 1993, conduciendo para McLaren, Renault, Ferrari y Williams.

El francés ganó el Campeonato Mundial de Pilotos en 1985, 1986, 1989 y 1993, y sus cuatro victorias lo empatan con Sebastian Vettel y Max Verstappen en la lista de campeonatos de su carrera. Están detrás de Juan Manuel Fangio con cinco, y de Lewis Hamilton y Michael Schumacher, con siete cada uno.

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La etapa más memorable de Prost se produjo en McLaren a finales de la década de 1980, cuando estaba en intensas batallas por el campeonato con su entonces compañero de equipo, la leyenda de la F1 Ayrton Senna.

Después de retirarse de la F1, Prost trabajó en televisión, dirigió su propio equipo conocido como Prost Grand Prix y, más recientemente, trabajó como asesor del equipo Alpine de Fórmula 1, cargo que dejó en 2022.