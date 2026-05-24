Authentic Brands Group espera una IPO en los próximos 12 meses mientras el nuevo CEO asume el cargo, dice el fundador a CNBC.

El fundador de Authentic Brands Group, la empresa de gestión detrás de docenas de marcas minoristas y de medios, incluyendo Reebok, Champion y Brooks Brothers, dijo que espera llevar la compañía a bolsa en los próximos 12 meses, mientras anunciaba que un ex CEO de Wynn Resorts será su próximo director ejecutivo.

En una entrevista exclusiva con Sara Eisen de CNBC, Jamie Salter dijo que el presidente de Authentic, Matt Maddox, quien se unió a la firma como presidente en enero de 2025 después de una carrera de 20 años en Wynn, asumirá como CEO para que Salter pueda convertirse en presidente ejecutivo.

Al preguntarle si esto significa que la empresa se dirige hacia una oferta pública inicial, Salter dijo que espera que la empresa se haga pública “en algún momento en los próximos 12 meses”.

Salter dijo que la transición es necesaria porque está tratando de hacer crecer Authentic en una empresa de $100 mil millones durante los próximos cinco años, y dijo que necesita pasar “el 100% de mi tiempo” enfocado en las fusiones y adquisiciones que han sido el corazón de su negocio.

En su nuevo papel, Salter seguirá “profundamente involucrado en el negocio” pero se enfocará en la estrategia a largo plazo, dijo Authentic en un comunicado de prensa. Maddox liderará las operaciones diarias con el mandato de escalar el negocio, impulsar el crecimiento orgánico y crear valor para los “accionistas y socios” de la empresa.

En un comunicado, Maddox agregó que “la oportunidad por delante es significativa, y apenas estamos comenzando”.

Authentic genera alrededor de $38 mil millones en ventas minoristas a nivel de sistema y se ha convertido en una fuerza importante en la industria minorista, conocida por comprar la propiedad intelectual detrás de marcas populares en crisis o en quiebra y licenciar esa PI para obtener regalías lucrativas.

Tiene más de 50 marcas en su cartera, incluidas Sports Illustrated, Guess y Juicy Couture, y se ha asociado con figuras importantes como Shaquille O’Neal, David Beckham y Kevin Hart.

Authentic estuvo casi completamente enfocado en minoristas de ropa durante años, pero en la actualidad, Salter dijo que está mirando más hacia adquisiciones de entretenimiento, que actualmente son la “fuerza motriz” del negocio.

Ha estado señalando que está listo para una oferta pública durante años, más recientemente en abril durante el evento Reuters Momentum AI donde Salter dijo que la empresa intentará otra IPO “pronto”.

Añadió que una vez que la empresa estuviera lista para presentar ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos, planeaba ocupar un cargo directivo que no fuera CEO.

Ese momento parece haber llegado con el nombramiento de Maddox como CEO y la transición de Salter a presidente ejecutivo.

Salter, quien ha pasado décadas en el espacio de consumo y minorista, es un inversor y negociador exitoso, pero tiene menos experiencia que Maddox cuando se trata de las habilidades necesarias para dirigir una empresa pública. Durante su tiempo en Wynn, una empresa con una capitalización bursátil de casi $10 mil millones que cotiza en Nasdaq, Maddox pasó casi 15 años en la dirección como CFO, presidente y CEO, según su perfil de LinkedIn.

A menudo, cuando las empresas están cerca de una IPO, eligen líderes con una amplia experiencia en la gestión de empresas públicas, especialmente cuando esas empresas son dirigidas por fundadores.