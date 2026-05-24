¡¿McGregor sobre Topuria?! Fans Clobber Lanzamiento de calificaciones de EA Sports UFC 6

EA Sports acaba de publicar una lista exclusiva de luchadores de cinco estrellas para el próximo videojuego UFC 6 y los fanáticos se lo están pasando en grande.

El viernes, EA Sports esperaba ofrecer un pequeño adelanto para los fanáticos de las peleas, pero en cambio casi incitaron un disturbio en línea. Esto se debe a que la compañía de juegos reveló todos los peleadores que tendrán calificaciones de cinco estrellas para UFC 6. Aparentemente, EA Sports está calificando a los peleadores en función de sus números primos absolutos, lo que parece ser una decisión impopular después del hecho.

Echa un vistazo a los luchadores oficiales de cinco estrellas a continuación:

Como era de esperar, los fanáticos de las peleas no estaban contentos con algunas de estas calificaciones. Es de esperarse considerando que muchos jugadores tienen sus luchadores favoritos y sin duda saldrán en su defensa, pero algunas de estas clasificaciones de EA Sports son realmente malas.

¡Mira la reacción de los fans a continuación sobre el lanzamiento del viernes y cuéntanos tu opinión!

“Este sistema de clasificación con todos en primer lugar apesta”. Cualquiera que esté entusiasmado con este juego no está buscando un juego de simulación de MMA. Se alejan más y más de eso cada año y he jugado todos los juegos de UFC porque es todo lo que hay, pero probablemente me saltearé este”.

“A la mierda tus estúpidas calificaciones de estrellas, devuélvenos el mono”.

“Esto recuerda a la película Los Increíbles cuando Síndrome dijo: “¡Todos pueden ser súper!”. Y cuando todos estén súper, nadie lo estará”.

“¿Cómo es posible que Conor tenga mayor poder de golpe que Ilia? TODOS ustedes simplemente inventan cosas sin ton ni son.

“Me sorprende que estén usando ese modelo de mierda de Topuria de UFC 4 que no se parece en nada a él cuando tienen un modelo nuevo que mostraron en el tráiler y que es mil veces mejor. No tiene ningún sentido”.

“Este juego será tremendo. Literalmente crearon alter egos para poder tener la opción de usar un luchador en su mejor momento, pero ¿en qué lo convirtieron? Más microtransacciones que nadie con cerebro compraría. Ahora el juego UFC 6 será una mierda porque cada peleador tiene entre 4 y 5 estrellas”.

¿Cómo es posible que Conor tenga más poder de golpe que Ilia? Se podría argumentar que es más preciso con sus golpes, pero ¿pura potencia bruta? Ilia debería tener 100”.

“Entonces, ¿todos los luchadores volverán a tener 4 estrellas y media o vamos a intentar ser precisos en este juego?”

“Con diferencia, el sistema de clasificación más estúpido de todos los juegos deportivos”.

“Sistema estelar estúpido”.

“¿Ese Conor es el Conor estándar cuando luchó contra Dustin por tercera vez? ¿Cómo es que tiene 100 en potencia, velocidad y precisión?