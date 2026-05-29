Acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán no eliminará los riesgos de seguridad.

Acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán no eliminará los riesgos...

El vicepresidente JD Vance visitó Islamabad, Pakistán, el mes pasado para dialogar con funcionarios iraníes, en un raro compromiso directo entre altos funcionarios de EE. UU. e Irán.

A medida que avanzan las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán, a pesar de que ambos lados aún realizan ataques militares periódicos, parece probable que eventualmente acuerden un memorando de entendimiento inicial seguido de 30 a 60 días para negociar los detalles específicos de un acuerdo de paz.

Independientemente de cuándo se alcance finalmente un acuerdo, ya podemos identificar varios desafíos de seguridad que persistirán en el Medio Oriente en el futuro previsible.

[A continuación se detallan los desafíos de seguridad que seguirán afectando la región en un futuro cercano.]

[contexto: El artículo discute los posibles desafíos posteriores a un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.]

[verificar si los plazos y las capacidades son precisos y neutrales.]