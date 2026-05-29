Uno de los clubes privados más exclusivos de la India enfrenta un desalojo. ¿Qué hay detrás de la lucha que ha perturbado a la elite de Delhi?

El gobierno de Narendra Modi ha ordenado a uno de los clubes privados más exclusivos de la India, el Delhi Gymkhana Club, que desaloje sus amplias instalaciones, la última medida contra instituciones consideradas como símbolos del antiguo establishment de Delhi. El club ha sido durante mucho tiempo sinónimo de las altas esferas de la India, aunque antes de la independencia en 1947 era en su mayoría un lugar reservado para la élite colonial británica, admitiendo solo a unos pocos indios selectos. Aquí está todo lo que necesitas saber sobre el club y por qué el plan del gobierno ha enviado ondas de choque a través de la base de miembros privilegiados:

¿Qué es el Delhi Gymkhana Club y cuál es la disputa? El Delhi Gymkhana Club es una de las instituciones más antiguas del país: parte reliquia colonial, parte club social, parte centro de poder del establishment. Ahora, se encuentra repentinamente amenazado. El gobierno indio ha ordenado al club desalojar las 11 hectáreas (27 acres) que ocupa en el corazón de Nueva Delhi, diciendo que la tierra es necesaria para infraestructura relacionada con la defensa y otros fines estratégicos. El aviso inicialmente dio al club solo dos semanas para irse. Los abogados acudieron al Tribunal Superior de Delhi el martes solicitando detener el desalojo. El tribunal se negó a intervenir. Pero el solicitor general de la India, Tushar Mehta, aseguró al tribunal que cualquier acción se llevaría a cabo estrictamente “de acuerdo con la ley”, aliviando los temores de un cierre inmediato y dando al club algo de tiempo. Un periodista se encuentra fuera de la entrada del exclusivo Delhi Gymkhana Club. Fotografía: Bhawika Chhabra/Reuters

¿Cuál es la historia del club? Fundado en 1913 como el Imperial Delhi Gymkhana Club con un alquiler simbólico, comenzó como un lugar exclusivo para administradores británicos y oficiales militares. Solo se admitió a un grupo selecto de indios, en su mayoría provenientes de gobernantes principescos, altos funcionarios del servicio civil, jueces, abogados e industrialistas ricos considerados socialmente aceptables por el Raj. Hoy en día, sigue siendo un mundo de altos funcionarios del servicio civil, oficiales militares, antiguas familias de Delhi y empresarios. La membresía es famosamente difícil de conseguir, con listas de espera que a menudo se extienden de 20 a 30 años. Solo alrededor del 20% de las plazas de membresía están reservadas para aquellos fuera del servicio gubernamental, y alrededor de 100 membresías se abren cada año. La casa club de estilo colonial con pórtico y sus terrenos se sienten muy lejos del caótico tráfico y el calor de Delhi. Los miembros tienen acceso a pistas de tenis y squash, bares, salas de estar, una biblioteca, salas para juegos de cartas y billar, y 43 cabañas para huéspedes y habitaciones de visitantes. Un empleado cierra las cortinas en la sala de billar del club. Fotografía: Manish Swarup/AP

¿Qué tan preocupados están los miembros por el futuro del club? Entre los círculos de clubes de Delhi, circula un intercambio imaginario entre los ficticios Bertie Wooster y Jeeves, creados por el autor británico P.G. Wodehouse, a través de WhatsApp. En la conversación, un consternado Bertie lamenta la decisión del gobierno de recuperar el Gymkhana para “infraestructura de gobernabilidad”. El club, que incluye edificios de más de un siglo de antigüedad, sigue siendo una de las membresías más solicitadas en la capital, con largas listas de espera y una reputación como centro de influencia. Fotografía: Hindustan Times/Getty Images

¿Por qué el gobierno de Modi no parece interesado en preservar el club? Desde que llegó al poder en 2014, el gobierno de Modi ha mostrado poco afecto por las instituciones de la era británica asociadas con privilegios y lo que el partido gobernante Bharatiya Janata (BJP) a menudo llama la “élite de Lutyens”, un término abreviado para el antiguo establecimiento político, burocrático y social acusado de dominar India durante décadas. El argumento en contra es que el viejo establishment ha seguido adelante. Incluso el Gymkhana cuenta con muchos partidarios del gobierno entre sus miembros. Desde que asumió el cargo, Modi se ha posicionado como un desafiante a las élites tradicionales de la India. Fotografía: Manish Swarup/AP

¿Es probable que el club desaparezca? Probablemente no rápidamente. El Gymkhana ha pasado años luchando contra el gobierno. Administradores designados por el gobierno supervisan actualmente sus actividades después de acusaciones de fallos de gobierno e irregularidades financieras. Si bien se espera que el gobierno siga adelante con sus planes de desalojo, los miembros del club continuarán su lucha judicial. Dado el sobrecargado sistema legal de la India, los miembros aún pueden tener años de ginebra y tónicas antes de que el asunto se resuelva.