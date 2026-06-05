Asistencia Humanitaria en el Derecho Internacional y la Distinción entre Asistencia Preventiva y Ayuda de Emergencia en Conflictos Armados

IMPORTANTE: – Un libro de próxima publicación se enfoca en la asistencia humanitaria en derecho internacional. – La asistencia humanitaria se refiere a la prestación de bienes y servicios esenciales de acuerdo con los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad y independencia. – Durante la Guerra de los Treinta Años, se brindó asistencia humanitaria a civiles a través de organizaciones religiosas y caridades informales. – A partir de 2014, la asistencia humanitaria se convirtió en un tema legal internacional prominente. – A pesar de los avances significativos, no había un tratado integral sobre cómo regula el derecho internacional la asistencia humanitaria en diferentes contextos. – Un nuevo libro publicado por Oxford University Press se enfoca en el marco legal y los actores humanitarios internacionales. – Se presenta la distinción entre asistencia preventiva y operaciones de socorro de emergencia en situaciones de conflicto armado. – La ley del conflicto armado contiene varios regímenes distintos de asistencia humanitaria. – El libro destaca la importancia de la asistencia preventiva y su distinción de las operaciones de emergencia en situaciones de conflicto. – La mayoría de la literatura legal sobre asistencia humanitaria se enfoca en artículos individuales. – La autora es Profesora Asociada de derecho internacional en el Royal Military College Saint-Jean de Canadá. – El libro destaca que la asistencia humanitaria no solo responde a crisis, sino que también puede prevenirlas.