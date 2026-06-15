Sébastien Loeb en la salida del Rally Carlomagno Golden Palace

Presente este fin de semana en Gerardmer en el marco del Rallye Vosges Grand Est, que dominó con creces al volante de su Ford Fiesta WRC 2017, Sébastien Loeb aprovechó su paso por el podio final este domingo 14 de junio para hablar más sobre el resto de su programa deportivo para 2026. El nueve veces Campeón del Mundo de Rallyes ha confirmado su presencia en el Rally Charlemagne Golden Palace, la próxima prueba del calendario de la 2ª División del Campeonato de Francia de Rallyes, organizado en Hautmont (59) los días 3, 4 y 5 de julio. Esta será la tercera participación del alsaciano en este rally después de ganar la edición de 2023 a bordo de un Volkswagen Polo R5 GTi y subir al podio el año pasado a bordo de su Peugeot 306 Maxi. El ganador del Rally Vosges Grand Est 2026 no especificó con qué vehículo participará en esta nueva edición.

Grandes referencias para Loeb en el Palacio de Oro de Carlomagno

El año pasado, un prestigioso grupo tomó la salida de la regata, incluyendo 174 tripulaciones Modern. Enfrentándose al Åkoda Fabia RS Rally2 de Mickaël Reydellet o al Porsche 992 GT+ de Cédric Cherain, Sébastien Loeb no pudo luchar por la victoria, pero aun así llevó su Peugeot 306 Maxi al 3.º puesto de la clasificación, a 34,7 segundos del Porsche de Cherain, 2.º. Dos años antes, el partido fue magnífico contra Stéphane Lefebvre y Chris Ingram, los dos hombres habían luchado como un infierno para intentar derribar al nueve veces campeón del mundo, en vano. Un año más, muchas tripulaciones deberían participar en este rally que se ha convertido a lo largo de los años en una referencia nacional. Sébastien Loeb podría así encontrar en su recorrido a Anthony Cosson o incluso a Jordan Berfa, lanzado a la carrera por el título del Campeonato de Francia de Rally de 2ª División.

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