Campeones de la Copa del Mundo para reclamar anillos de campeón

El ganador de la Copa del Mundo recibirá anillos de campeonato además del trofeo tradicional y las medallas de oro.

Argentina jugará contra España el domingo por la noche en la final en el estadio MetLife en East Rutherford, Nueva Jersey con un nuevo premio en juego.

La FIFA ha anunciado que también se entregarán “anillos de campeonato personalizados” a los jugadores victoriosos, “llevando una de las tradiciones deportivas americanas más reconocibles al juego global.”

Se crearán una edición limitada de 2,026 anillos numerados individualmente, y 30 se entregarán al equipo ganador. Los otros 1,996 estarán disponibles para que los aficionados los compren.

Un lado del anillo mostrará el trofeo de la Copa del Mundo, mientras que el otro será “personalizado para reflejar la identidad del equipo ganador.”

Después de la conclusión de la final, el capitán y el entrenador en jefe ganadores recibirán anillos de campeonato temporales. Treinta anillos luego serán personalizados y entregados a los jugadores en una fecha posterior.

La final de la Copa del Mundo del domingo también contará con una ceremonia de clausura (programada para comenzar 90 minutos antes del inicio) con Post Malone, Tom Cruise y más, y un espectáculo de medio tiempo que incluirá a Justin Bieber, Madonna y Shakira.

Argentina espera ganar la Copa del Mundo por segunda vez consecutiva, después de vencer a Inglaterra en la semifinal. España busca su segundo trofeo, después de 2010, al haber derrotado a Francia en su semifinal.

Lionel Messi se convertirá en el primer jugador en comenzar tres finales de la Copa del Mundo. También podría ampliar su récord (21 goles) como el goleador líder de todos los tiempos de la Copa del Mundo, aunque Kylian Mbappé de Francia está a solo uno de distancia.

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Messi y Mbappé están compitiendo por la Bota de Oro 2026 con ocho goles cada uno. Los goles anotados en el partido por el tercer lugar cuentan para el total general. Ousmane Dembélé de Francia y el delantero español Mikel Oyarzabal tienen cinco goles cada uno.

El sábado, Inglaterra se enfrentará a Francia en el partido por el tercer lugar apodado la Final de Bronce.