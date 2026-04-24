Mike Vrabel de los Patriots habla después de la filtración de fotos de besos con la reportera de la NFL Dianna Russini

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El entrenador en jefe de los New England Patriots, Mike Vrabel, respondió preguntas sobre su reciente decisión de alejarse del equipo en medio de una serie de filtraciones de fotografías que parecen mostrarlo participando en momentos románticos y personales con la ex reportera del New York Times/The Athletic, Dianna Russini.

Vrabel se perderá varios días del Draft de la NFL, que anunció el jueves temprano. En las horas que siguieron a ese anuncio, The New York Post publicó fotos que parecían mostrar a Vrabel y Russini besándose en un bar y, según se informa, fueron tomadas hace seis años.

TMZ publicó más tarde el jueves fotos de Vrabel y Russini en un casino.

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“Mis acciones anteriores no cumplen con el estándar que me exijo”, dijo Vrabel sobre la situación actual, y luego dijo: “Mis prioridades son mi familia y este equipo de fútbol, ​​en ese orden. Y hay un equilibrio allí que voy a crear”.

Al final de la conferencia de prensa, se le pidió a Vrabel que explicara por qué inicialmente hizo una declaración calificando de “risibles” las fotos de él y Russini en un resort de Arizona después de que The New York Post las publicara a principios de abril.

“Ese es un asunto privado y personal. No creo que esos comentarios… fueran un intento de proteger a su familia”, dijo Vrabel.

Fue la última pregunta que respondió Vrabel antes de bajar furioso del podio y salir de la sala.

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Vrabel dejará las responsabilidades del Draft de la NFL del equipo en manos del gerente general Eliot Wolf

“Confío en la gente que tenemos. Confío en nuestra preparación”, dijo Vrabel. en las manos

“Cuando priorizas a tu familia primero y tu trabajo, eso es lo que se requiere. Y eso es lo que era necesario. Recibí mucho apoyo de todos los involucrados. Así que eso es lo que pude hacer, y de buena gana, y quiero hacerlo.

“Cuando mi familia me necesite, estaré allí”.

Cuando se le preguntó si se perdería más actividades futbolísticas en las próximas semanas, Vrabel dijo: “No puedo responder a eso. Sólo puedo decir lo que mi familia necesite, eso es lo que voy a proporcionar”.

“Tengo que hacer lo que sea necesario de mí con mi familia. Así que, una vez más, tengo confianza en que se lo daré todo lo que necesiten”.

Cuando se le preguntó si sentía que tenía que volver a demostrar su valía ante los jugadores que estuvieron allí el año pasado, dijo: “Tengo que convertirlos en una prioridad, eso es lo que tengo que hacer, tengo que hacer de mi familia y de este equipo de fútbol mi prioridad”.

Los Patriots emitieron un comunicado antes del Draft de la NFL 2026 el jueves por la noche expresando su apoyo a Vrabel.

“Los New England Patriots apoyan plenamente la decisión de Mike Vrabel de priorizar a su familia en primer lugar, así como a su propio bienestar”, dijo el declaración de los Patriots dijo .A

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“Mike ha sido abierto con nosotros sobre su compromiso de ser la mejor versión de sí mismo para su familia, este equipo y nuestros fanáticos, y respetamos los pasos que está tomando para cumplir con ese compromiso.

“Confiamos en el liderazgo y la comunicación que Mike ha establecido con nuestro personal a lo largo de este proceso previo al borrador. Si bien no estará presente en las instalaciones el sábado, sabemos que las evaluaciones del borrador están completas y Eliot Wolf y su personal están preparados para ejecutar nuestro borrador según lo planeado este fin de semana”.

Mientras tanto, Russini renunció a su puesto en The New York Times la semana pasada.