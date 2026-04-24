Conflicto entre Irán y Estados Unidos: la construcción de confianza es esencial.

Tras 47 años de Guerra Fría y conflicto armado, el encuentro directo entre las delegaciones de Estados Unidos e Irán celebrado en Islamabad el otro día fue un gran paso en el proceso de construcción de confianza. La primera ronda de conversaciones resultó inconclusa, pero se esperaba que ambas partes reanudaran el diálogo para manejar sus conflictos en la segunda ronda. Sin embargo, dada la naturaleza complicada de los conflictos entre Estados Unidos e Irán, no era posible esperar que la segunda ronda se llevara a cabo tan pronto. Si las dos partes hubieran trabajado en reparar sus relaciones estableciendo confianza, las cosas habrían sido diferentes.

¿Cómo pueden las medidas de construcción de confianza (CBM) provocar un deshielo en las relaciones entre Estados Unidos e Irán y transformar el actual alto el fuego en una paz permanente? ¿En qué tipo de CBM pueden estar de acuerdo Irán y Estados Unidos que puedan llevar a un acuerdo asegurando una paz duradera entre los dos países? ¿Cuáles son los obstáculos para CBM revolucionarios entre Irán y EE.UU., y cómo se pueden remover estos obstáculos? Estas son las preguntas planteadas por círculos preocupados para abordar los problemas que llevaron a 40 días de guerra, la celebración de la primera ronda de conversaciones en Islamabad y el alto el fuego posterior.

Las medidas de construcción de confianza pueden ser consideradas como un enfoque innovador y creativo para reparar relaciones entre dos países. Cuando las dos partes no se hablan y sus relaciones están marcadas por conflictos, solo adoptando CBMs pueden lograr, con el tiempo, una transformación positiva en sus relaciones. Por ejemplo, los CBMs adoptados por Estados Unidos y la antigua Unión Soviética para reemplazar la Guerra Fría con cooperación y paz son un ejemplo a tener en cuenta. Asimismo, los CBMs entre China y Rusia, y China y Estados Unidos, también llevaron a una transformación positiva en sus relaciones.

Durante varios años, India y Pakistán también adoptaron varios CBM militares y no militares para mejorar sus lazos, pero en los últimos 15 años más o menos, la construcción de confianza entre los dos antiguos vecinos no ha logrado generar confianza y buena voluntad. La suspensión del Tratado de Aguas del Indo (IWT) por India en mayo de 2025, tras un atentado terrorista en Pahalgam, causó un daño significativo a las relaciones indo-pakistaníes porque el IWT, de 1960 a 2025, había sido una importante medida de construcción de confianza destinada a manejar los problemas de agua, pero fue puesto en suspenso por Nueva Delhi.

En cuanto al conflicto prevaleciente entre Irán y Estados Unidos, los dos países han estado atascados en un estado de conflicto desde 1979. Tanto EE.UU. como Irán consideran al otro como estados enemigos. Se produjo un cambio de paradigma en las relaciones entre Irán y Estados Unidos después de la Revolución Islámica en Irán en febrero de 1979, cuando un régimen antiestadounidense revirtió las políticas proestadounidenses del Sha de Irán.

Durante años, Irán había formado parte de la política de dos pilares liderada por Estados Unidos en el Golfo Pérsico: un pilar era Arabia Saudita y el otro era Irán. Con el colapso de esta política en 1979, Irán pasó de ser un estado proestadounidense a uno antiestadounidense. Además, durante la época del Sha, Irán mantenía relaciones diplomáticas con Israel, pero después de febrero de 1979, Teherán cortó sus lazos con el Estado judío y adoptó una política antiisraelí.

Los esfuerzos por reparar relaciones en los lazos entre Irán y Estados Unidos se han hecho en el pasado pero han resultado fallidos debido a un alto grado de desconfianza, sospecha, paranoia y mala voluntad entre Teherán y Washington. Desde 1979, Estados Unidos ha intentado desestabilizar al gobierno revolucionario de Irán y apoyado a Irak durante su guerra contra Irán.

La Guerra entre Irán e Irak, que duró de 1980 a 1988, no logró desestabilizar a Irán a pesar del apoyo de Estados Unidos y de los estados del Golfo proamericanos. Mientras tanto, surgieron nuevos problemas entre Estados Unidos e Irán, lo que debilitó aún más los esfuerzos de construcción de confianza. El apoyo de Irán a sus aliados como Hezbolá en Líbano, Hamás en Palestina y los hutíes en Yemen, antagonizó tanto a Estados Unidos como a Israel. Además, los informes sobre el programa nuclear de Irán aumentaron las preocupaciones en Estados Unidos e Israel en cuanto a las ambiciones nucleares de Teherán.

La retirada de Estados Unidos durante la primera administración de Trump en 2018 del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), que había iniciado conversaciones nucleares durante la administración de Obama involucrando a Irán, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y Alemania, complicó aún más el problema nuclear.

El JCPOA, bajo el OIEA, había intentado limitar el enriquecimiento de uranio de Irán, al cual Teherán había aceptado. Sin embargo, la retirada de Estados Unidos del JCPOA infligió un duro golpe a las medidas de construcción de confianza nuclear y obligó a Teherán a aumentar su enriquecimiento de uranio a alrededor del 60%, un nivel suficiente para realizar una prueba nuclear.

Estados Unidos también perjudicó la construcción de confianza con Irán cuando, durante las conversaciones nucleares en Ginebra en junio de 2025, atacó a Irán junto con Israel. Asimismo, en febrero de 2026, cuando las conversaciones nucleares estaban nuevamente en marcha en Ginebra, Irán fue atacado por Estados Unidos e Israel. En ambas ocasiones, Estados Unidos quebrantó la confianza de Irán, lo cual ahora yace en el corazón de la estancamiento en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.