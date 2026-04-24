The Athletic: Scottie Barnes y Evan Mobley ya son estrellas.

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TORONTO — LeVelle Moten solo tardó unos momentos en comprender la grandeza de Evan Mobley. Solo tuvo que entrar al campo de entrenamiento del equipo de EE. UU. antes de la Copa Mundial Sub-19 de 2019 y ver a Mobley trabajar, incluso cuando regresaba de una lesión en la rodilla.

“Dije: ‘Así era como debía verse cuando jugaba Wilt (Chamberlain)'”, dijo Moten, entrenador asistente de ese equipo, recordando el campamento en Colorado Springs, Colorado. “Así de dominante era”.

Moten tardó hasta el último partido del torneo en apreciar plenamente a Scottie Barnes. Moten había elaborado el plan de juego, que incluía una nota para no dejar que Abdoul Coulibaly de Mali se desplazara a su izquierda. Los titulares no siguieron las instrucciones, por lo que Barnes, quien se había ofrecido a salir de la banca en el campo de entrenamiento, tuvo la siguiente oportunidad en la tarea. Barnes inmediatamente dejó que Coulibaly fuera hacia la izquierda, pero sacó el balón fuera del campo.

“Le grité a Scottie: ‘Maldita sea, ¿no dije que hicieras que el chico girara hacia la izquierda?’”, recordó Moten. “Y Scottie dijo: ‘Entrenador, ni siquiera se preocupe, porque este MFer no va a anotar más’. Y él estaba hablando conmigo, pero lo estaba diciendo directamente en la cara del niño”.

Los estadounidenses terminaron ganando los 29 minutos de Barnes por 27 puntos en una victoria de 14 puntos, asegurando la medalla de oro. Incluso en un equipo con las primeras cinco selecciones del Draft de la NBA de 2021, más Tyrese Haliburton, los regalos de Mobley y Barnes no se podían ocultar. Es importante recordar que, a medida que continúan enfrentándose unos a otros durante sus carreras entrelazadas, incluso en la serie de primera ronda entre sus Cleveland Cavaliers y Toronto Raptors, estos eran jugadores publicitados que se destacaron en los equipos All-Star de sus pares. El hecho de que existan en la periferia de la estructura de poder de la NBA muestra lo especial que debes ser para llegar al santuario de las maquinaciones transaccionales de la liga.

Incluso en esta serie, no han sido los puntos de apoyo, ya que los escoltas de Cleveland Donovan Mitchell (62 puntos, incluidos 8 triples) y James Harden (50 puntos y 14 asistencias) han orquestado un ataque de los Cavaliers que los Raptors no han podido detener. Mientras tanto, la mayor parte de la atención defensiva de Cleveland se ha centrado en frenar a Brandon Ingram, no a Barnes.

Pero Mobley ha sido una pieza clave para que los Cavaliers tomaran una ventaja de 2-0, y el tercer juego se jugará el jueves en Toronto. Cuando los Raptors enviaron a la banca al gran hombre titular Jakob Poeltl y pasaron a una alineación más pequeña y con muchos cambios en la segunda mitad del Juego 2, Mobley dominó. Anotó 11 puntos sólo en el tercer cuarto, utilizando su ventaja de tamaño para neutralizar la molesta y hormigueante defensa de los Raptors. Está promediando 21 puntos con un 77,3 por ciento de tiros en dos juegos.

Las distensiones en la pantorrilla interrumpieron la temporada de Mobley varias veces durante la temporada regular, parte de la razón por la que los Cavaliers no respaldaron su temporada de 64 victorias hace un año con otro vals de seis meses.

â€œDicen que el desarrollo no es lineal. Simplemente no sigue así”, dijo el entrenador de los Cavaliers, Kenny Atkinson, imitando un ascenso decidido con su brazo, antes del Juego 2. “No es así. Habrá algunas bajas y creo que Evan ha salido de esa caída y está volviendo a mejorar ante nuestros ojos y a la derecha”.

Sin embargo, los Raptors no se debilitaron en el Juego 2, y Barnes fue la razón principal. Tuvo 17 puntos en la segunda mitad y estaba en el medio de los Raptors finalmente capaz de acelerar el ritmo en transición con más frecuencia, una necesidad si los Raptors quieren hacer de esta una serie. En un par de posesiones, se dirigió directamente hacia Mobley y su compañero de Cleveland, Jarrett Allen, empujándolos debajo de la canasta en la pintura en busca de baldes. Ese tipo de fuerza es necesaria para un equipo ofensivo limitado.

La proporción de asistencias por pérdida de balón de 12 a 9 de Barnes no ha sido lo suficientemente clara, y pone de relieve lo que tiene que abordar en la temporada baja (algo de su manejo o su tiro en salto tiene que mejorar considerablemente) y las limitaciones generales de espacio de los Raptors, exacerbadas sin el guardia lesionado Immanuel Quickley.

Ambos, sin embargo, han destacado la promesa que han mostrado desde que llegaron a la liga. ¿Pueden ser los corazones palpitantes de los aspirantes al campeonato? Esa es una pregunta diferente, con la que ambas franquicias tendrán que lidiar en diferentes líneas de tiempo.

Sus carreras, que se remontan al draft de 2021, se han alineado muy bien. Mobley quedó tercero en el draft, mientras que Barnes quedó cuarto. Barnes superó a Mobley como Novato del Año en una de las votaciones más reñidas para el premio. Y aunque Cade Cunningham ha superado a ambos como el chico de ese draft alrededor del cual construirías un equipo, ambos son claramente lo suficientemente buenos como para ser parte de la base de una franquicia sólida. Hay momentos en los que Barnes ha parecido el mejor jugador y otros en los que Mobley ha parecido el que más ha marcado la diferencia, pero ninguno de los dos ha dejado atrás lo contrario.

Pero esa es la parte complicada de todo esto. Barnes llegó a la liga como el tipo rodeado de veteranos, uniéndose al núcleo de Pascal Siakam/Fred VanVleet/OG Anunoby. Uno por uno, esos jugadores se fueron, y los Raptors intentaron reconstruirse más a la imagen de Barnes: frenético y versátil.

Si bien el viaje de Barnes para convertirse en “el hombre” en Toronto ha sido incómodo (para comenzar, parecía dudar de los aspectos fuera de la cancha del papel, y sus atributos en la cancha son ciertamente más Pippen que Jordan), su personalidad es central.

â€”Scottie era bulliciosa. Él estaba hablando. Tenía algo de esa capacidad de liderazgo”, dijo Bruce Weber, el veterano entrenador universitario que fue el entrenador en jefe de ese equipo Sub-19. “A veces, había que enrollarlo un poco, pero preferirías tener eso. Siempre hablo de: ‘¿Quieres tratar con Tigger o Eeyore?’ Quieres a Tigger en tu equipo porque tiene energía y está volando. Los chicos exitosos tienen esa energía. Por eso sabías que sería bastante bueno”.

¿En cuanto a Mobley?

â€”Lo supiste cuando Scottie entrÃ³ en el edificio â€”dijo Weber. â€œEvan podrÃa colarse, incluso en 6-10, 6-11. Podría colarse silenciosamente y ni siquiera sabrías que está allí”.

Quizás porque el juego de Mobley estaba un poco más pulido, los Cavaliers decidieron acelerar su desarrollo justo después de su año de novato, adquiriendo a Mitchell en un canje. Por momentos, Mobley ha parecido el coprotagonista emergente perfecto para Mitchell, un grandote que amplió su juego ofensivo el año pasado y ganó el premio al Jugador Defensivo del Año.

Esta temporada, ha habido cierta decepción con su desarrollo, especialmente porque su tiro ha disminuido respecto a los dos años anteriores. Cleveland está tan comprometido con Mitchell ahora que si los Cavaliers no logran llegar a la final de conferencia, uno se pregunta si podrían impacientarse con el crecimiento de Mobley y cambiarlo por un jugador que obviamente está en su mejor momento. Hay un tipo que ha pasado su carrera en Wisconsin y que podría estar disponible.

Esa posibilidad, aunque probablemente pequeña, es más un reflejo de cuán valioso es el pico de Mitchell para Cleveland que cualquier cosa que Mobley haya hecho o no.

“Creo que se desarrolla cada año”, dijo Barnes sobre Mobley antes de que comenzara la serie. â€”Creo que ha crecido mÃ¡s dentro de su cuerpo. Su físico cuando conduce el balón, su capacidad de crear por sí mismo y defensivamente, tiene todos los intangibles. Tiene brazos súper largos, atléticos, puede cambiar del uno al cinco. Es genial”.

Mientras tanto, aunque Barnes ya era un All-Star en 2024, este fue el año en que floreció. Su impacto defensivo alcanzó nuevas alturas y debería ganarle su primer lugar en All-Defense: terminó quinto en la votación de Jugador Defensivo del Año. Con los Raptors adquiriendo a Brandon Ingram para hacerse cargo de la mayor parte de la ofensiva de media cancha que Barnes no está mejor preparado para manejar, su energía para impulsar el ritmo, distribuir el balón y crear jugadas en defensa animó la sorpresiva temporada de 46 victorias de los Raptors.

Y, sin embargo, con Barnes en el medio, habrá preguntas. ¿Cómo se construye un equipo cuando tu mejor jugador no es tu anotador más eficiente o talentoso? Eso se convierte en una cuestión de geometría, una que los Raptors no están cerca de resolver. Estuvo expuesto durante esta temporada y continúa estando en esta serie.

“Es realmente un buen pasador”, dijo Atkinson. “Creo que está en el percentil 96 en asistencias potenciales. Tienes que mantener los ojos abiertos. Cuando conduzca, encontrará tiradores. Estoy realmente impresionado por el salto que dio este año”.

Nada de esto sugiere que los Raptors considerarán trasladar a Barnes en el corto plazo. Lo más probable es que, transacción tras transacción, intenten acercarse a un roster que tenga sentido a su alrededor, aunque no es que sea fácil debido a los otros compromisos financieros de los Raptors. Los errores de construcción del plantel que los Raptors tienen a su alrededor, especialmente la extensión de contrato otorgada a Poeltl antes de esta temporada que no entra en vigor hasta 2027-28, hacen posible que los Raptors se queden estancados en neutral antes de que puedan maximizar las habilidades de Barnes. Esos errores no son culpa de Barnes, pero hablan de lo complicado que es construir a su alrededor.

La relación de Cleveland con Mobley está un poco más en duda sólo por la presencia de Mitchell y lo que está en juego. Aún así, en general los jugadores que son tan buenos como Mobley no llegan a ninguna parte. Lo seguro es que Mobley estará en Ohio durante los próximos años.

“Me gustaría decir que me sorprendieron, pero ninguno de los dos lo ha hecho”, dijo Moten. â€”Evan es quien pensé que sería. Scottie es quien pensé que sería. Pensé que antes de que cumplieran 28 años, ambos serían muchachos del primer equipo All-NBA. Y ciertamente están en la trayectoria de lograrlo”.

Tal vez. Ambos cumplirán apenas 25 años este verano. En teoría, todavía les queda cierta evolución por delante. Pero en una liga que tiende hacia ventanas competitivas más cortas, los equipos no siempre tendrán tiempo para ver el futuro de sus jugadores jóvenes, incluso si esos jugadores son tan buenos como Barnes o Mobley. Los grandes jugadores jóvenes nunca han tenido menos tiempo para alcanzar sus techos.

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Eric CoreaEs un escritor senior que cubre a los Raptors y la NBA. Anteriormente, ha escrito para National Post, Canadian Press, Sportsnet y Complex.