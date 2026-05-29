El Tesoro impulsa planes para billete de $250 con el retrato y firma de Trump, dicen las fuentes.

El Tesoro impulsa planes para billete de $250 con el retrato y...

La administración Trump ha presionado a la oficina encargada de imprimir el dinero nacional para que avance en el diseño de un billete conmemorativo de $250 con el retrato y la firma del presidente Donald Trump, en caso de que la legislación para crear la nueva moneda sea aprobada, según dos personas con conocimiento de las discusiones.

Sería la primera vez en más de 150 años que una persona viva aparezca en la moneda estadounidense. Hasta ahora, la ley federal establece explícitamente que solo las personas fallecidas pueden aparecer en la moneda de los Estados Unidos.

Pero algunos republicanos en el Congreso están trabajando para cambiar eso.

El representante republicano Joe Wilson, de Carolina del Sur, ha presentado un proyecto de ley que ordena al Departamento del Tesoro imprimir billetes de $250 de la Reserva Federal con el retrato de Trump.

El proyecto de ley cuenta con 15 patrocinadores republicanos, una cantidad pequeña para una legislación que fue presentada hace más de un año.

El proyecto de ley aún no ha sido aprobado, quedando estancado en el comité de Servicios Financieros de la Cámara durante más de un año, pero en un comunicado a ABC News, el Departamento del Tesoro reconoció que la Oficina de Grabado e Impresión está “realizando una planificación y debida diligencia apropiadas” en caso de que la legislación sea firmada.

Todavía debería pasar por el Senado antes de llegar al escritorio de Trump, requiriendo una mayoría bipartidista de 60 votos para su aprobación. Se espera que los demócratas intenten bloquear el esfuerzo.

Si el proyecto de ley no se convierte en ley, expirará al final del 119º Congreso. Después de eso, Wilson u otro miembro pueden intentar reintroducirlo en la sesión del 120º.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca el jueves, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que el billete era una medida proactiva.

“No creo que haya nada indebido en tener al presidente de los Estados Unidos, quien es el presidente de los Estados Unidos, en el billete del 250º aniversario”, dijo.

No se ha recibido palabra de los líderes republicanos sobre si apoyarían el proyecto de Wilson, aunque ninguno de los líderes de su partido ha firmado como copatrocinador.

Dos personas familiarizadas con las discusiones dijeron a ABC News que el Tesorero de los Estados Unidos, Brandon Beach, y Bessent han presionado para que la firma del presidente se añada al billete de $250.

El Departamento del Tesoro no refutó la información.

“Basándose en la recomendación del Tesorero de los Estados Unidos, Brandon Beach, el secretario Bessent reconocerá los logros históricos de nuestro gran país y del presidente Trump al agregar su firma a la moneda”, declaró un portavoz.

El Departamento del Tesoro insistió en que no se utilizarán dólares de los contribuyentes para producir el nuevo billete, señalando que la Oficina de Grabado e Impresión financia sus operaciones completamente a través de ventas de productos y facturaciones en lugar de depender de asignaciones presupuestarias anuales del Congreso.

El Departamento de Estado anunció que comenzaría a emitir pasaportes de edición especial con el retrato y la firma de Trump para conmemorar el aniversario.

The Washington Post fue el primero en informar la noticia. (Context: Se refiere a la firma de Trump en el billete de $250.) (Fact Check: El contenido del artículo original ha sido traducido y minimizado para mayor claridad en el idioma)