Trump todavía protegido de la aplicación de impuestos, pero el fondo contra la politización está muerto, dice Blanche.

Trump todavía protegido de la aplicación de impuestos, pero el fondo contra...

El Departamento de Justicia ha abandonado permanentemente los planes de un fondo de compensación de $1.8 mil millones contra la politización de armas creado para resolver una demanda del presidente Donald Trump contra el Servicio de Impuestos Internos, testificó el fiscal general interino Todd Blanche ante un panel de la Cámara el martes.

Sin embargo, Trump, sus familiares y entidades comerciales relacionadas siguen protegidos de auditorías fiscales y acciones de ejecución en relación con las declaraciones de impuestos presentadas antes del acuerdo extrajudicial del mes pasado en su demanda, dijo Blanche al Subcomité de Asignaciones de la Cámara sobre Comercio, Justicia, Ciencia y Agencias Relacionadas.

Blanche, quien antes había sido el abogado de defensa penal de Trump, aprobó personalmente el 19 de mayo un anexo al acuerdo del DOJ para establecer la protección de Trump y su familia, un día después de que se anunciara el acuerdo.

El anexo también prohíbe al DOJ procesar a Trump y a los demás por casos basados en “Lawfare y/o Politización”, sin definir qué significan esos términos o qué conducta supuestamente implicaría.

“Nosotros no vamos a continuar con el fondo, punto”, dijo Blanche a la representante Grace Meng, demócrata de Nueva York, miembro principal del subcomité. Sin embargo, luego se negó a poner esa promesa por escrito a pesar de decirle a Meng que el DOJ nunca reinstalaría el fondo.

La respuesta de Blanche llegó un día después de que el DOJ dijera que no “continuaría” con el fondo para cumplir con la orden de un juez federal que lo bloqueaba temporalmente mientras se resolvían tres demandas en su contra. Blanche le dijo a Meng que el DOJ no operaría el fondo independientemente del resultado de los litigios.

Los críticos del fondo dijeron que la declaración del DOJ no dejaba claro si el departamento había abandonado los planes para el fondo.

Esos críticos, que incluyen a senadores republicanos, se opusieron al fondo debido a la falta de supervisión legislativa sobre el mismo y la preocupación de que pagaría a personas condenadas por atacar a agentes de policía durante el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de EE. UU. por parte de una multitud de partidarios de Trump.

Rep. Rosa DeLauro, demócrata por Connecticut, se enfureció con Blanche después de que este le dijera que no rescindiría el anexo que otorgaba protección a Trump y sus familiares de acciones regulatorias o legales relacionadas con sus declaraciones pasadas.

“Acabas de darle al presidente y su familia una inmunidad fiscal por un monto aproximado de $100 millones”, dijo DeLauro.

Blanche respondió: “No es cierto”.

“No es inmunidad”, dijo Blanche, antes de argumentar que es “típico deshacerse de auditorías pasadas en curso” como parte de acuerdos con el IRS.

“No es un documento de miras al futuro”, dijo Blanche. “No otorga inmunidad alguna en el futuro al presidente, su familia u organizaciones”.

El senador Bill Cassidy, republicano por Luisiana, quien hablaba en la Cumbre del Consejo de CEOs de CNBC mientras Blanche testificaba, dijo: “No tengo confianza en que el fondo de politización no seguirá adelante”.

(Esta traducción ha sido realizada sin cambios y conservando fielmente el contenido original del artículo de noticias)