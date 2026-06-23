Fuentes: Dusty May de Michigan finaliza acuerdo con el entrenador de los Mavericks

El entrenador de Michigan, Dusty May, está ultimando un acuerdo para asumir el puesto de entrenador en jefe de los Dallas Mavericks, dijeron fuentes a ESPN, un movimiento de cambio de eje que altera significativamente el panorama universitario y de la NBA.

May, de 49 años, llevó al baloncesto de Michigan al título nacional en 2026. Entrenará una franquicia con Cooper Flagg como jugador clave. Los Mavericks despidieron a Jason Kidd después de una temporada de 26-56 el año pasado.

May llevó a Michigan a un récord de 64-13 durante dos temporadas en Ann Arbor. En su trabajo anterior, llevó a Florida Atlantic a torneos consecutivos de la NCAA, incluida la Final Four de 2023. Había descartado otros trabajos universitarios esta temporada baja, pero la NBA siempre ha sido intrigante para May.

Es el primer entrenador en jefe universitario en aceptar un trabajo en la NBA desde que el ex entrenador de Michigan, John Beilein, asumió el puesto de los Cleveland Cavaliers en 2019. El último en dejar la universidad inmediatamente después de ganar un título nacional fue Larry Brown de Kansas en 1988. Billy Donovan de Florida fue el entrenador ganador del título de la NCAA más reciente en irse a la NBA en 2015.

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La medida pone a May a cargo de la próxima generación de los Mavericks, que se está elaborando en torno a Flagg, el Novato del Año de la NBA la temporada pasada después de liderar a Dallas al anotar 21,0 puntos por partido. La medida coloca a Michigan en un repentino estado de cambio después de la carrera dominante de los Wolverines hacia el título de la NCAA. Michigan parecía bien posicionada para repetir, ya que Jeff Borzello de ESPN clasificó a Michigan en el puesto número 3 en sus primeras clasificaciones del Top 25.

La salida de May significa que los jugadores de Michigan pueden explorar sus opciones futuras, ya que según las reglas de la NCAA se abrirá una ventana de transferencia de 15 días cinco días después de que se contrate o se anuncie públicamente un nuevo entrenador en jefe.

Michigan está trabajando para contratar al actual entrenador asistente Mike Boynton Jr. como entrenador interino, según las fuentes. Boynton aporta experiencia como entrenador en jefe de Oklahoma State e intentará mantener una plantilla talentosa.

Esa lista incluye al jugador más destacado de la Final Four, Elliot Cadeau, el talentoso estudiante de segundo año en ascenso Trey McKenney y una nueva generación de transferencias talentosas que incluye a JP Estrella, Moustapha Thiam y Jalen Reed.

Los Mavericks se separaron de Kidd poco después de contratar al nuevo presidente y gobernador suplente Masai Ujiri para dirigir el departamento de operaciones de baloncesto de la franquicia a pesar de deberle a Kidd más de $40 millones durante los cuatro años restantes de su contrato.

Los Mavs tuvieron marca de 205-205 en cinco temporadas con Kidd, destacadas por las carreras de Dallas hasta las finales de la Conferencia Oeste de 2022 y las Finales de la NBA de 2024. Sin embargo, los Mavs no llegaron a los playoffs en las últimas dos temporadas después del sorprendente y controvertido intercambio de la superestrella Luka Doncic a Los Angeles Lakers en febrero de 2025, un movimiento que finalmente resultó en el despido del gerente general Nico Harrison en noviembre.

Fuentes de la liga le dijeron a Tim MacMahon de ESPN que Dallas también midió el interés de Jon Scheyer de Duke, quien entrenó a Flagg durante su única temporada en la universidad, mientras buscaban el reemplazo de Kidd. Ese proceso también incluyó entrevistas con varios entrenadores asistentes de la NBA, pero los Mavs priorizaron el reclutamiento de May.

El arco del ascenso de May ha sido similar al de Brad Stevens de los Boston Celtics, quien aprovechó dos apariciones en juegos por el título nacional en Butler para convertirse en entrenador en jefe de los Celtics en julio de 2013.

May emergió como uno de los entrenadores jóvenes más prometedores del deporte después de llevar a la FAU número 9 de la Conferencia de EE. UU. a la Final Four de 2023. Los Owls perdieron un juego de un punto ante San Diego State en la Final Four. May fue autor de impresionantes temporadas consecutivas de 35-4 y 25-9 mientras estuvo en FAU.

En sus últimas cuatro temporadas como entrenador en jefe en la universidad, tuvo marca de 124-26. En 2025, Michigan perdió ante el favorito número uno, Auburn, en el Sweet 16.

Durante ese tiempo, la reputación de May floreció, como entrenadora táctica en los juegos y como entrenadora que entiende la construcción de la plantilla y qué jugadores trabajan juntos en la cancha. Eso incluye alineaciones de gran tamaño, ya que Michigan se convirtió en el antídoto para la revolución de la pelota pequeña en el baloncesto universitario al jugar efectivamente con varios hombres grandes.

Durante el desfile por el campeonato de Michigan en abril, el director atlético Warde Manuel anunció que May había acordado un nuevo acuerdo que lo mantendría en Michigan por “muchos años más”. Ese acuerdo no se firmó en el momento de la proclamación de Manuel y no surgió ningún anuncio en los meses siguientes.

May es un ex entrenador de baloncesto de Indiana que se abrió camino en la escala de entrenador, incluida una parada en la USC como coordinador de video y trabajos asistentes en Eastern Michigan, Murray State, UAB, Louisiana Tech y Florida.

Esas travesías por todo el país lo llevaron al puesto de director de FAU en 2018.