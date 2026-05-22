Rumores de transferencia, noticias: Manchester United apunta a doble…

El mediocampista Sandro Tonali del Newcastle United y el mediocampista Ã‰derson del Atalanta están siendo considerados por el Manchester United, mientras que el Chelsea se ha unido al Arsenal en la carrera por firmar al delantero del Bournemouth Junior Kroupi. Acompáñenos para conocer las últimas noticias de transferencias y rumores de todo el mundo.

– El Manchester United está preparando un doble fichaje en el mediocampo para los jugadores Sandro Tonali del Newcastle United y Ã‰derson del Atalanta, según informa Sky Sports Italy. El United está reportadamente optimista de fichar a ambos jugadores en el verano después de haber sido vinculado con varios mediocampistas en los últimos meses. Tonali, de 26 años, ha sido vinculado regularmente con un traspaso de Â£80 millones desde St. James’ Park después de una campaña decepcionante para los Magpies, mientras que el Atalanta estaría dispuesto a dejar ir a Ederson por alrededor de Â£50 millones, aunque podría haber competencia con el Atlético de Madrid.

– Chelsea se ha unido a la carrera por firmar al delantero del Bournemouth Junior Kroupi, según The Daily Mail. Kroupi, de 19 años, ha marcado 13 goles en la Premier League esta temporada, mostrando versatilidad al desempeñarse tanto como delantero como mediocampista ofensivo. Los Blues han pedido ser informados sobre su situación, con el Arsenal también manteniéndose al tanto, pero es poco probable que el Bournemouth quiera traspasarlo ya que tiene contrato hasta 2030.

– Manchester City ha iniciado conversaciones para fichar al mediocampista internacional de Inglaterra Elliot Anderson del Nottingham Forest, según Nicolo Schira. El equipo de la Premier League reportadamente ha llegado a un acuerdo en principio con el jugador de 23 años para un contrato de cinco años, y ahora está presionando para acordar una tarifa de traspaso. Fuentes dijeron a ESPN en abril que cualquier acuerdo podría requerir una oferta por alrededor de Â£120 millones.