Usyk vs Rico: El campeón de peso pesado ucraniano detiene al novato en polémica victoria por detención en el 11º asalto.

El sentimiento previo a la pelea era que esta ocasión rozaba lo absurdo como una pelea por un título mundial sancionado, pero Verhoeven demostró en gran medida a la fraternidad del boxeo que estaban equivocados.

“Estoy muy orgulloso de mi actuación, y espero que el mundo del boxeo me acepte como boxeador. Estoy increíblemente feliz de estar aquí”, dijo Verhoeven.

Emergió con gran crédito, subrayando sus credenciales como un operador físico y difícil para cualquier peso pesado.

Pero ¿fue esta su mejor oportunidad, impulsada por el elemento sorpresa?

El plan de cruce es familiar, con el luchador de MMA Francis Ngannou famosamente acercándose a una extraordinaria victoria en el boxeo contra Tyson Fury en 2023 antes de ser detenido temprano por Joshua en su segunda salida.

El valor de Usyk, por primera vez en su carrera, se verá afectado por esto, y el debate en torno al resultado y un posible segundo encuentro solo es probable que se intensifique.

Después, el retador obligatorio del CMB, Agit Kabayel, entró al ring para exponer su caso.

“Esperé mucho tiempo para esta pelea. Estoy listo y creo que Alemania está lista para la pelea. Hagámoslo en un estadio alemán. Creo que todos los fanáticos lo quieren”, dijo Kabayel.

Usyk, quien previamente sugirió que podría tener dos peleas más después de Verhoeven, respondió: “Hagámoslo, no hay problema. Estoy listo, hermano”.

Sea lo que sea que venga a continuación, Usyk pasó la noche más difícil de su carrera contra un hombre al que pocos en el boxeo le dieron una oportunidad.