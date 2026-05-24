Trump dice que un acuerdo con Irán y la apertura del estrecho de Hormuz están ampliamente negociados

mostrar subtítulo Oficina de la Presidencia de Irán via AP/Oficina de la Presidencia de Irán

ISLAMABAD, Pakistán â€” El Presidente Donald Trump dijo el sábado que un acuerdo con Irán sobre la guerra, incluida la apertura del Estrecho de Hormuz, ha sido “en gran medida negociado” después de llamadas con Israel y otros aliados en la región.

“Los aspectos finales y los detalles del acuerdo se están discutiendo actualmente y se anunciarán en breve”, dijo Trump en redes sociales, sin dar detalles. Dijo que había hablado con líderes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Bahréin, y también por separado con Israel.

Lo describió como un “Memorando de Entendimiento relacionado con la PAZ” que aún debe ser finalizado por Estados Unidos, Irán y los otros países que participaron en las llamadas. Esto culminó una semana en la que EE. UU. consideraba un nuevo ataque contra la República Islámica que rompería un frágil alto al fuego.

No se mencionó el programa nuclear de Irán y el uranio altamente enriquecido, que Irán ha buscado discutir más adelante. No hubo comentarios inmediatos de Irán o Israel. Trump dijo que su conversación con el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien presionó a EE. UU. para ir a la guerra, fue “muy buena”.

Había un creciente optimismo entre los funcionarios

Más temprano el sábado, un funcionario regional con conocimiento directo de los esfuerzos de mediación liderados por Pakistán dijo que EE. UU. e Irán estaban cerca de un acuerdo para poner fin a la guerra.

El funcionario, hablando bajo condición de anonimato para discutir deliberaciones a puerta cerrada, advirtió que “disputas de último minuto” podrían arruinar los esfuerzos. Esta no es la primera vez en las últimas semanas que se ha descrito un acuerdo como cercano.

El funcionario dijo que el acuerdo incluiría una declaración oficial del fin de la guerra, con negociaciones de dos meses sobre el programa nuclear de Irán. El Estrecho de Hormuz sería reabierto y EE. UU. pondría fin a su bloqueo de los puertos de Irán.

Irán, por su parte, había señalado “diferencias estrechas” en las negociaciones después de que el jefe del ejército paquistaní, Asim Munir, celebrara más conversaciones en Teherán.

Doce semanas han pasado desde que EE. UU. e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero, matando a altos funcionarios iraníes, incluido su líder supremo, e interrumpiendo las conversaciones nucleares entre EE. UU. e Irán por segunda vez en menos de un año. Irán disparó contra Israel y contra vecinos que albergaban fuerzas estadounidenses, sacudiendo a las naciones del Golfo que se consideraban refugios seguros en una región difícil.

Un alto el fuego ha estado en vigor desde el 7 de abril. Pero la decisión de Irán de cerrar efectivamente el Estrecho de Hormuz para los barcos que transportan petróleo regional, gas natural y otros suministros críticos, ha sido un punto focal de preocupación global y dolor económico.

Irán lo describió como un ‘acuerdo marco’ para más conversaciones

La televisión estatal iraní citó anteriormente al portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baghaei, describiendo el borrador como un “acuerdo marco” y agregando: “Queremos que esto incluya los temas principales necesarios para poner fin a la guerra impuesta y otros temas de importancia esencial para nosotros. Luego, durante un período razonable, entre 30 y 60 días, se discuten los detalles y finalmente se llega a un acuerdo final”.

Dijo que el Estrecho de Hormuz está entre los temas discutidos.

Pero Baghaei dijo a la agencia de noticias oficial de Irán, IRNA, que los temas nucleares no son parte de las negociaciones actuales.

“Nuestro enfoque en esta etapa es poner fin a la guerra en todos los frentes, incluido Líbano”, dijo, agregando que levantar las sanciones a Teherán “ha sido incluido explícitamente en el texto y sigue siendo nuestra posición fija”.

La televisión Al-Manar, respaldada por Irán, informó que el líder del grupo militante libanés, Hezbollah, recibió una carta del Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, diciendo que Teherán no abandonará a sus aliados. Existe un frágil alto el fuego, mediado por EE. UU., en la guerra entre Israel y Hezbollah en Líbano, un conflicto que comenzó dos días después de que comenzara la guerra con Irán.

Trump había dicho que se estaban llevando a cabo ‘negociaciones serias’

Trump había dicho anteriormente que estaba posponiendo un ataque militar contra Irán porque se estaban llevando a cabo “negociaciones serias”, y a petición de aliados en el Medio Oriente. Trump ha fijado repetidamente plazos para Teherán y luego retrocedió.

El presidente del parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf, el principal negociador en las históricas conversaciones cara a cara con EE. UU. el mes pasado en Islamabad, dijo el sábado que Irán ha reconstruido sus activos militares y si Trump reanudara los ataques, el resultado sería “más devastador y más amargo” que al inicio de la guerra.

La televisión estatal dijo que habló después de reunirse con el jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, quien también se reunió con Araghchi, el presidente Masoud Pezeshkian y otros altos funcionarios. Catar envió a un alto funcionario a Teherán para apoyar los esfuerzos de Pakistán.

Los objetivos declarados de la guerra no se han alcanzado. Irán todavía tiene su uranio enriquecido y un programa de misiles que dice que está reconstruyendo. Sigue expresando apoyo a grupos aliados armados en la región. El nuevo líder supremo, aunque aún no se le ha visto públicamente desde el inicio de la guerra, es hijo del anterior y está cerca de la poderosa Guardia Revolucionaria.

Y el pueblo iraní no se ha rebelado contra el gobierno como habían predicho tanto Trump como Netanyahu después de las protestas en todo el país a principios de este año.