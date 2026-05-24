Revisión europea: Kane anota un hat

Harry Kane llevó su cuenta de goles de la temporada a 61 después de marcar un hat-trick para ayudar al Bayern Munich a levantar la Copa de Alemania y completar un doblete doméstico.

Los campeones de la Bundesliga vencieron a los titulares Stuttgart 3-0 en Berlín para reclamar el trofeo por vigésima primera vez y el primer triunfo del club desde 2020.

Kane puso al Bayern por delante poco después del descanso antes de estrellar el balón en el travesaño con un potente disparo a falta de 10 minutos.

Sin embargo, momentos después consiguió su segundo gol, terminando con éxito un uno-dos con Luis Díaz.

El capitán de Inglaterra no se detuvo ahí y añadió un tercero en el tiempo de descuento cuando disparó más allá de Alexander Nübel desde el punto de penalti después de que el centro de Michael Olise hubiera sido bloqueado por el brazo de Angelo Stiller.

Mientras tanto, Inter Milan, campeón de la Serie A, empató emocionantemente 3-3 con Bologna para poner fin a las campañas respectivas de ambos equipos.

Federico Dimarco le dio la ventaja a Inter, pero los locales respondieron con tres goles sin respuesta, cortesía de Federico Bernardeschi, Tommaso Pobega y un gol en propia puerta de Piotr Zielinski.

Pio Esposito acortó distancias para los hombres de Cristian Chivu poco después de la hora de juego antes de que Andy Diouf igualara el marcador con cinco minutos del tiempo reglamentario restantes.

Mientras tanto, Lazio venció a Pisa, ya relegado, por 2-1 para asegurar un noveno puesto. Fisayo Dele-Bashiru y el exdelantero de Barcelona y Chelsea Pedro marcaron los goles para Lazio, mientras que Stefano Moreo anotó para el club en el fondo de la liga.

[Context: Kane marcó un hat-trick en la final de la Copa de Alemania. Inter Milan empató 3-3 con Bologna en su último partido de la temporada de la Serie A.]

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