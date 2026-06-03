Irán revisando propuesta de Trump para detener la guerra mientras los ataques en Líbano continúan.

Irán está revisando un acuerdo propuesto con los EE. UU. para detener su guerra, pero no ha comunicado con Washington durante algunos días, informaron medios iraníes el martes, aunque el presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo que las negociaciones habían estado en curso de manera continua.

Más de tres meses después de que EE. UU. e Israel lanzaran ataques contra Irán, el conflicto se ha endurecido en punto muerto, mientras que las conversaciones indirectas para negociar un acuerdo interino han resultado inconclusas, dejando el Estrecho de Hormuz en gran parte cerrado.

Irán aún no ha respondido a un texto final propuesto para el acuerdo temporal y estaba adoptando un enfoque “firme” dada lo que ve como una historia de no cumplimiento de los EE. UU. y una desconfianza de larga data, citó Mehr a una fuente.

La agencia semioficial Fars, también citando una fuente, agregó que los mensajes sobre el posible acuerdo o memorando de entendimiento se detuvieron hace unos días, siendo el último un “mensaje claro” de Teherán sobre Líbano, donde Irán busca detener la incursión de Israel contra su aliado Hezbollah.

Trump dijo que esa sugerencia era “falsa y errónea” y que las conversaciones entre las dos partes habían continuado sin pausa.

“Las conversaciones entre nosotros han estado en curso de manera continua, incluidos hace cuatro días, tres días, dos días, un día y hoy”, dijo en una publicación en redes sociales. Hizo comentarios similares el lunes, antes del informe iraní.

Desde mediados de marzo, Trump ha dicho repetidamente que está cerca de firmar un acuerdo de paz. Un alto el fuego se ha mantenido en gran medida desde principios de abril, aunque Irán y EE. UU. han intercambiado ataques varias veces en la última semana.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, dijo a los legisladores el martes que Irán había acordado negociar aspectos de su programa nuclear que anteriormente se había negado a discutir, pero dijo que eso no garantizaba que las negociaciones llevarían a un acuerdo.

Trump ha dicho que detener a Irán de adquirir armas nucleares es su máxima prioridad. Irán siempre ha negado querer construir una bomba nuclear, diciendo que su programa atómico es solo para fines pacíficos.

El conflicto, que comenzó el 28 de febrero, ha dejado miles de personas muertas, principalmente en Irán y Líbano. Ha causado un dolor económico mundial al aumentar los precios de la energía, ya que Irán cerró efectivamente el Estrecho de Hormuz, por donde antes se transportaba alrededor de una quinta parte de las reservas globales de petróleo y gas natural licuado.

Los precios del petróleo subieron a un máximo de una semana el martes.

También desencadenó la última ronda de conflictos entre Israel y el grupo militante libanés Hezbollah, con Israel persiguiendo su incursión más profunda en Líbano en 25 años.