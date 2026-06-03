El PIDESC en Conflictos Armados: Presentación al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales está en proceso de redactar un nuevo Comentario General sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en situaciones de conflicto armado. Se trata de un tema que requiere mucha clarificación. Aunque ahora está bien establecido que los tratados de derechos humanos siguen aplicándose en el conflicto armado, las implicaciones de esa proposición para el PIDESC a menudo se ven oscurecidas por afirmaciones amplias sobre el supuesto papel especial del derecho internacional humanitario o el alcance limitado de la extraterritorialidad de las obligaciones del Pacto.

El Comité solicitó aportes de partes interesadas relevantes, y junto con la reciente publicación de 2020-26 del relator especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, Balakrishnan Rajagopal, presentamos nuestra contribución al Comité a continuación.

Como académicos de derecho internacional cuyo trabajo incluye el derecho de los conflictos armados, buscamos ayudar al Comité delineando claramente la metodología correcta para abordar la aplicación e interpretación del Pacto durante el conflicto armado. Comenzamos el análisis haciendo referencia a la proposición ahora bien establecida de que “[l]a existencia de un conflicto armado no termina o suspende automáticamente la aplicación de los tratados.” En ausencia de una cláusula de derogación, y sin ninguna indicación en el texto, contexto u objetivo del Pacto de que su aplicación se vea abrogada durante la guerra, la posición por defecto es de continuidad. Por lo tanto, el Pacto sigue aplicándose durante el conflicto armado, la ocupación y las situaciones posteriores al conflicto.

Sin embargo, esa conclusión no significa que el conflicto armado sea legalmente irrelevante para el Pacto. Más bien, argumentamos que su relevancia debe ser abordada cuidadosamente y a través de los principios ordinarios del derecho internacional general. El conflicto armado puede ser relevante de al menos tres formas distintas. Primero, puede afectar el alcance territorial o extraterritorial de las obligaciones del Pacto de un Estado, incluyendo cuando un Estado ejerce control sobre territorios o personas en el extranjero. Segundo, las circunstancias fácticas que constituyen un conflicto armado pueden afectar la operación de derechos particulares del Pacto, tales como cuestiones de recursos, capacidad y limitaciones legales bajo el Artículo 4 del PIDESC. Tercero, en algunas circunstancias, el derecho internacional humanitario puede informar la interpretación de los derechos del Pacto, pero solo cuando la regla pertinente del DIH se refiera genuinamente a la misma materia y por lo tanto pueda ser adecuadamente incorporada al ejercicio interpretativo.

Por lo tanto, advertimos contra las afirmaciones amplias del DIH como lex specialis, que han servido para confundir en lugar de clarificar la relación entre distintas normas legales en el conflicto armado. En muchos casos, el DIH y el PIDESC simplemente se aplicarán uno al lado del otro, sin necesidad de considerar la relación entre ambos. En otros casos, el Pacto puede añadir protección importante precisamente porque aborda formas de daño sistémico o acumulativo que no son adecuadamente capturadas por las reglas específicas de ataque, ex ante, del DIH. Por ejemplo, incluso cuando los ataques individuales se consideran legales bajo el DIH, la destrucción acumulativa de viviendas, escuelas, instalaciones de salud, suministros de alimentos y agua, o la vida cultural aún puede plantear cuestiones distintas bajo el PIDESC.

El próximo Comentario General ofrece al Comité una importante oportunidad para aportar claridad en esta área. En nuestra opinión, esa claridad debería comenzar desde la proposición de que el PIDESC tiene una función protectora independiente y adicional en el conflicto armado. La tarea no es preguntar si el PIDESC se aplica en el conflicto armado. Lo hace. La tarea es articular una metodología fundamentada para entender cómo se aplican las obligaciones particulares del Pacto.

Enviamos las siguientes observaciones en respuesta al llamado del Comité para aportes.