Incendio arrasa un edificio de Nueva Delhi, matando al menos a 21 personas

NUEVA DELHI – Incendio en edificio deja al menos 21 muertos

Un incendio arrasó un edificio en un barrio de Nueva Delhi el miércoles, matando al menos a 21 personas e hiriendo a varias más, informaron las autoridades policiales.

El edificio en el barrio de Malviya Nagar en la parte sur de la ciudad tenía un restaurante en la planta baja y un hotel arriba. La zona, predominantemente residencial, está densamente poblada y es popular entre estudiantes y jóvenes profesionales.

El incendio fue extinguido con la ayuda de ocho camiones de bomberos, y más de 40 personas fueron rescatadas y llevadas a hospitales cercanos, según un comunicado de la policía de Delhi.

La causa del incendio aún no se conoce.

Imágenes del lugar mostraron a bomberos tratando de apagar las llamas mientras espeso humo salía del edificio. Algunas personas atrapadas dentro se vieron colgando de las ventanas y gritando pidiendo ayuda mientras las llamas y el humo se extendían por partes del edificio.

Los residentes locales también se unieron a los esfuerzos de rescate, ayudando a evacuar a las personas atrapadas dentro y llevando a algunos de los heridos a un lugar seguro.

Algunas de las víctimas eran extranjeros que habían viajado a la India para recibir tratamiento médico, informaron los medios locales. Muchos pacientes extranjeros viajan a Nueva Delhi para recibir tratamiento médico y a menudo se quedan en hoteles cercanos o alojamientos residenciales durante sus visitas.

El Primer Ministro Narendra Modi expresó sus condolencias por las muertes, dijo su oficina en una publicación en X. También dijo que las familias de los fallecidos recibirían 200,000 rupias ($2,088) cada uno en asistencia financiera.

Los incendios son comunes en la India, donde a menudo los constructores y residentes infringen las leyes de construcción y las normas de seguridad.

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