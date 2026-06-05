El mensaje de guerra de Trump en Irán no está convenciendo a los estadounidenses

Donald Trump tiene dos cosas que decir sobre su guerra con Irán. La primera es que ya ha terminado. Y segundo, una votación simbólica del Congreso para poner fin a ella, llevada a cabo por cuatro miembros de su propio partido, es un golpe por la espalda que podría descarrilar las negociaciones de paz que está llevando a cabo para la guerra que ya ha terminado.

Con un margen de 215-208 el miércoles, la Cámara de Representantes de EE. UU. votó para ordenar al presidente que retire las fuerzas estadounidenses de las hostilidades con Irán, la primera vez que alguna de las cámaras ha aprobado tal medida en poco más de tres meses desde que comenzó la Operación Furia Épica el 28 de febrero. El jueves por la mañana, Trump estaba en Truth Social llamando a la votación “antipatriótica” y culpándola de tener un “Síndrome de Trump Derangement”.

Los cuatro republicanos que cruzaron la línea, cada uno con ideologías diferentes, no encajan exactamente en ese diagnóstico.

Thomas Massie de Kentucky es un constitucionalista con inclinaciones libertarias que se ha opuesto a la guerra desde el primer día, perdió su primaria frente a un retador respaldado por Trump y, según la estimación de Trump, ya no tiene nada que perder. Warren Davidson de Ohio es un graduado de West Point, exranger del ejército y exmiembro del Freedom Caucus que votó en contra de la guerra junto a Massie en marzo, pero cambió su postura recientemente.

Brian Fitzpatrick de Pensilvania, un exagente del FBI que representa a los suburbios de Filadelfia, es conocido como moderado y expresó su voto en los términos más claros posibles: “O sigues la ley o cambias la ley”, dijo. “No puedes violar la ley. Esa no es una opción”.

Tom Barrett de Michigan votó en marzo en contra de una resolución de poderes de guerra, diciendo que Trump había “ganado la oportunidad de resolver este conflicto rápidamente”. Sin embargo, para mayo, había cambiado de opinión, citando el dolor económico que afectaba a sus electores. Los cuatro legisladores se unieron para la votación de la noche anterior.

Pero nada de esto ha impedido a la administración declarar, con cierta confianza, que la guerra ya ha terminado. Marco Rubio, el secretario de Estado de EE. UU., le dijo al Congreso esta semana que la Operación Furia Épica había “concluido”. La administración Trump insiste en que ahora EE. UU. solo realiza ataques “completamente defensivos”.

Y sin embargo, los precios de la gasolina están llegando a un promedio de $4.24 por galón a nivel nacional, según la AAA, y cerca de $6 en California. El estrecho de Hormuz, por donde normalmente fluye aproximadamente el 20% del petróleo del mundo, sigue efectivamente cerrado, tres meses después de los primeros ataques a Irán.

La publicación de Truth Social de Trump, en la que condenó la votación del miércoles como antipatriótica, describe “negociaciones finales para poner fin a la Guerra con la República Islámica de Irán”. La guerra que ha concluido aparentemente todavía está siendo negociada hasta su conclusión.

La absurdez de llamar desleal a cualquiera que note la contradicción no parece estar ganando a la mayoría de los estadounidenses. Una encuesta de Economist/YouGov de mayo encontró que el 59% desaprobaba la gestión de Trump en relación con Irán, mientras que solo el 31% aprobaba. Aproximadamente dos tercios de los estadounidenses le dijeron a Reuters/Ipsos que el aumento de los precios de la gasolina había perjudicado sus finanzas familiares, y Moody’s Analytics estima que el conflicto ha costado a los hogares estadounidenses aproximadamente $100 mil millones en total a través de mayores costos energéticos.

Ahora la atención se centra en el Senado, donde cuatro republicanos ya han roto filas con la administración para impulsar una medida similar de poderes de guerra, y una votación final aún está pendiente. Y si es aprobada, requeriría la firma de Trump.

El Senado alcanzó la mayoría simple de 50 votos después de que Bill Cassidy, un senador de Louisiana, cambiara su voto a sí, días después de que Trump lo ayudara a derrotarlo en la primaria republicana de Louisiana. El senador de Texas John Cornyn, quien desde entonces perdió la primaria ante Ken Paxton respaldado por Trump, es uno de los tres republicanos que hasta el momento han optado por no votar, junto con el senador de Alabama Tommy Tuberville y el senador en retiro de Carolina del Norte y crítico de Trump, Thom Tillis.

La votación de la Cámara del miércoles es, como señala correctamente la Casa Blanca, en gran parte simbólica. Pero los símbolos tienen una forma de acumularse. En el Senado, las cifras están cambiando. La guerra sigue siendo impopular. El estrecho de Hormuz sigue cerrado.

Trump insiste en que el conflicto ha terminado y, al mismo tiempo, que hablar de él es antipatriótico. Para un número creciente de estadounidenses y sus representantes en el Capitolio, este no es un mensaje ganador.