Manchester United: CEO Berrada apunta al título de la Premier League en dos años

Manchester United: CEO Berrada apunta al título de la Premier League en...

El director ejecutivo del Manchester United, Omar Berrada, dice que el club está en un “buen lugar” para ganar la Premier League ya sea la próxima temporada o la siguiente.

Berrada apuntó al vigésimo primer título de la Premier League del club para el 2028, cuando fue nombrado en 2023, que será su 150 aniversario.

Un final fuerte de la temporada -siguiendo la llegada a mitad de temporada de Michael Carrick- permitió a los Diablos Rojos terminar en tercer lugar en la Premier League y asegurar un regreso a la Champions League, y el director del club cree que un primer título de liga desde 2013 está cerca ahora.

“Idealemente, lo hacemos la próxima temporada, y si no, entonces la siguiente temporada. Creo que estamos en un buen lugar”, dijo en Inside Man Utd.

“Vamos a seguir invirtiendo en diferentes áreas del club. Hay otros objetivos fuera del campo que nos gustaría lograr también.

“Uno de ellos es ser financieramente sostenibles, introducir innovación comercial en el club”.

Berrada insistió en que el United planea retener al capitán Bruno Fernandes después de una excelente temporada que lo vio ganar el Jugador de la Temporada de la FWA y romper el récord de la Premier League de más asistencias en una sola temporada con 21.

“Creo que en Bruno, tenemos un capitán fantástico. Absolutamente fantástico”, agregó Berrada.

Cuando se le presionó si quiere que se quede en el club, el director del United dijo:

“Nos gustaría que se quede. Por supuesto que sí. Ha tenido una gran temporada en el campo y, lo que es más importante, creo que ha demostrado a todos que es un gran líder.

“La gente no ve lo que hace fuera del campo y merece mucho crédito”.

En cuanto a sus planes de transferencias este verano, Berrada dijo que el Man Utd continuaría con la estrategia establecida el verano pasado, que los llevó a traer a Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Benjamin Sesko.

“El modelo de lo que hicimos el verano pasado se replicará,” añadió.

“Nunca se sabe cómo saldrás de una ventana. Tienes que estar realmente preparado, tener un plan claro, saber en qué posiciones quieres reforzarte y también estar preparado para cualquier eventualidad.

“Puede haber salidas que no esperabas u oportunidades que no estaban al principio de la ventana. Tenemos que ser ágiles y flexibles.

“Tenemos un plan claro. Jason Wilcox, director de fútbol, y su equipo están bien preparados para ejecutar ese plan.

“Lo que vimos la temporada pasada es un buen camino para nosotros.

“Queremos una mezcla de experiencia y juventud. Una mezcla de jugadores que han demostrado que pueden rendir en la Premier League y jugadores que lo están haciendo muy bien fuera de la Premier League.

“Cualquiera que sean las decisiones que tomemos no serán solo a corto plazo sino a largo plazo.”