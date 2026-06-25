Los pensadores libres de Irán.

Cuando el Ayatolá Ruhollah Khomeini puso fin a su exilio y voló a Irán en 1979, cubriendo a las mujeres con pañuelos en la cabeza y marginando a las minorías, dudo que imaginara que después de 47 años su República Islámica estaría en una posición tan vulnerable. Tampoco podía saber que los iraníes se alejarían del Islam, hacia una sociedad más secular y plural.

Y es la sociedad iraní, más que su gobierno, en la que deberíamos centrarnos hoy. Meses después de las protestas y masacres de enero, y con Irán aislado y atrapado en conflictos, todos los ojos están puestos en Teherán y sus líderes. En medio de bombardeos, frágiles ceses al fuego y disturbios, es fácil pasar por alto la pregunta de quiénes son los iraníes, así que me tomé un momento para hablar con personas de minorías religiosas y aquellos que no creen en un dios. Comprender a los iraníes, qué creen y qué están haciendo con sus creencias, nos ofrece una pista sobre su futuro.

Primeramente: una breve introducción. Los iraníes derrocaron a su último rey, el Sha, en una revolución de 1979 que fue ganada tanto por izquierdistas como por islamistas, pero que condujo a Khomeini a establecer un gobierno teocrático basado en la ley religiosa islámica. Décadas de persecución a disidentes y minorías siguieron, intercaladas con conflictos regionales y retórica belicosa contra Occidente.

A partir de la década de 1990, los iraníes comenzaron a resistir. A lo largo de oleada tras oleada de protestas, la gente pasó de exigir reformas a llamados completos para el fin del régimen islamista.

Pero junto con consolidar al clero en el gobierno de Irán, la República Islámica también construyó un estado de seguridad que lo abarcaba todo. Incluso hoy, con la guerra aún latente, amenazando con volver a encenderse, y después de que millones salieron a las calles a protestar, no está claro si los clérigos o la Guardia Revolucionaria alguna vez reconocerán las aspiraciones de su pueblo. Estos centros de poder se basan en la estrategia de dividir y conquistar: suprimiendo a las minorías religiosas, no religiosas y étnicas de Irán, en un intento perverso de mantener el control dividiendo a la sociedad.

La República Islámica busca presentar un frente unido. Pero la composición social real de Irán cuenta una historia diferente. El censo gubernamental afirma que el 99.5 por ciento del país es musulmán chiíta. Esto solía estar al menos cerca de la verdad. Una encuesta de 1975 publicada en la Revista Internacional de Sociología Moderna encontró que más del 80 por ciento de los iraníes siempre decían sus oraciones diarias y ayunaban durante el Ramadán. Sin embargo, 45 años después, cuando el Grupo de Análisis y Medición de Actitudes en Irán con sede en los Países Bajos realizó su encuesta de 2020 conocida como ‘Gamaan’, descubrió que el 60 por ciento de los iraníes no rezaban y solo el 32 por ciento se identificaba como musulmán chiíta. La encuesta tuvo más de 50,000 encuestados, con el 90 por ciento en Irán.

La encuesta Gamaan tiene sus críticos. Se realizó de manera anónima en línea para alentar a los encuestados a responder libremente, pero eso significa que es posible que no haya alcanzado una muestra verdaderamente aleatoria de la sociedad y que sea más difícil para los investigadores verificar los datos. Sin embargo, los partidarios de la encuesta argumentan que las encuestas convencionales cara a cara y telefónicas sobre la religión en Irán son aún menos confiables debido a los peligros de responder honestamente a las preguntas. El hecho permanece de que ninguna otra encuesta ha intentado medir la creencia en Irán a esta escala, convirtiéndola en un recurso único.

La encuesta sugirió que algunos iraníes habían encontrado nuevas orientaciones religiosas, con un 6 por ciento diciendo que habían convertido de una creencia a otra. Casi la mitad dijo que habían perdido sus creencias religiosas. Veintidós por ciento de las personas expresaron no tener creencias. Nueve por ciento se identificaron como ateos, 8 por ciento como zoroastrianos, 7 por ciento como ‘espirituales’, 6 por ciento agnósticos y 5 por ciento seguían la tradición musulmana suní.

Un grupo religioso separado, la fe bahá’í, no aparece en la encuesta. Se cree por muchos, incluido el Grupo de Derechos de las Minorías, que la comunidad bahá’í es la mayor minoría religiosa no musulmana de Irán. (Soy bahá’í y mitad iraní, aunque los bahá’ís hoy provienen de casi todos los países). Los bahá’ís también son el grupo más perseguido de Irán, un hecho que puede explicar en parte su ausencia en la encuesta Gamaan.