Caso de asesinato de D4vd: Una línea de tiempo de la investigación sobre la muerte de una niña de 14 años

Caso de asesinato de D4vd: Una línea de tiempo de la investigación...

Un macabro descubrimiento en una perrera de Hollywood desató una investigación de varios meses que llevó a cargos por asesinato y abuso sexual contra un cantante de 21 años.

Después de que se encontraran restos descompuestos y desmembrados en un Tesla abandonado, los investigadores vincularon rápidamente el automóvil con su propietario registrado, identificado por las autoridades como David Anthony Burke, conocido profesionalmente como D4vd, quien tiene casi 4 millones de seguidores en TikTok.

Varios días después, los funcionarios identificaron a la víctima cuyos restos fueron encontrados en el vehículo, Celeste Rivas Hernandez, de 14 años, de Lake Elsinore en el condado de Riverside.

Descubrir cómo murió la adolescente llevó tiempo, y después de meses de investigación adicional, los fiscales anunciaron cargos contra D4vd que alegan que su asesinato fue un intento premeditado de evitar que arruinara su carrera musical exponiendo su relación de menores de edad.

Los abogados y la familia de D4vd han mantenido su inocencia.

El cantante es formalmente acusado de asesinato, abuso sexual continuo y mutilación ilícita de un cuerpo. Las acusaciones señalan que cometió “actos sexuales lascivos” con Rivas Hernandez mientras tenía menos de 14 años, y que la mató por ganancia financiera “para mantener su muy lucrativa carrera musical que Celeste amenazaba con exponer”, dijo el fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, en una conferencia de prensa al anunciar los cargos.

Se presenta una declaración de no culpabilidad en nombre de D4vd durante su primera comparecencia en la corte. Sus abogados mantienen su inocencia, diciendo que “la evidencia real en este caso demostrará que David Burke no mató a Celeste Rivas Hernandez y no fue la causa de su muerte”.

Los padres de D4vd también dicen que lo “apoyan y respaldan al cien por cien”.