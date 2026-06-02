Live Nation adquiere participación mayoritaria en Dale Play Live en Argentina

Live Nation está ampliando su presencia de música en vivo en América Latina a través de una asociación estratégica con el importante promotor argentino Dale Play Live. Cartelera puede anunciar exclusivamente. Como parte del acuerdo, Live Nation adquirirá una participación mayoritaria en Dale Play Live, y el fundador y director ejecutivo de Dale Play, Federico Lauria, continuará en su cargo, liderando la dirección creativa y estratégica de la empresa.

Relacionado

La medida es parte del esfuerzo continuo de Live Nation para expandir su presencia en América Latina. A principios de este año, la promotora anunció que había realizado una inversión mayoritaria en Bizarro Perú, una de las principales promotoras del país, y en 2023 adquirió una participación mayoritaria en la colombiana Páramo Presenta, empresa productora del festival líder Estéreo Picnic. A su vez, ese acuerdo se ejecutó a través de OCESA, de la cual Live Nation adquirió una participación mayoritaria en diciembre de 2021.

Dale Play Live es la rama en vivo de la compañía de entretenimiento Dale Play, cuyos holdings también incluyen Dale Play Management y Dale Play Records, que alberga a Bizarrap, Rels B y Duki, entre otros, y que Lauria posee en asociación con Rimas (el sello de Bad Bunny) y Sony.

Aunque Dale Play se ha establecido globalmente como pionero en el movimiento de música urbana sudamericana, llevando la música a la cima de las listas mundiales, la compañía en realidad comenzó como promotora de conciertos en Argentina, donde vende más de un millón de entradas al año y promueve conciertos de artistas como Bad Bunny, su antiguo cliente. A

La nueva asociación refuerza la ya significativa presencia de Live Nation en Argentina, donde tiene una asociación de larga data con el promotor DF Entertainment. DF continuará desempeñando un papel central en el crecimiento y expansión de los “eventos internacionales en vivo”, mientras que Dale Play contribuirá con su experiencia en el desarrollo de artistas de habla hispana y contenido local.

“Buenos Aires es el segundo mercado musical más grande de Sudamérica y una prioridad para Live Nation”, dijo Michael Rapino, presidente y director ejecutivo de Live Nation Entertainment, en un comunicado. “La incorporación de Dale Play complementa nuestra asociación existente con DF Entertainment y fortalece nuestro compromiso con Argentina y el crecimiento de la música en español en la región y en todo el mundo”.

“Dale Play se fundó con la visión de apoyar a los artistas y construir una plataforma que les permita crecer a nivel local y global”, dijo Lauria. “Ser socios de Live Nation representa una tremenda oportunidad para continuar expandiendo artistas de Argentina y América Latina al mundo”.