Veterano actor James Handy apuñalado fatalmente en Los Ángeles, dice la policía

El actor James Handy, conocido por sus roles en películas como “Top Gun: Maverick,” “The Rocketeer” y “Jumanji,” ha sido identificado como la víctima de una fatal apuñalada en Los Ángeles el miércoles, según la policía.

El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo que los oficiales respondieron el miércoles a un reporte de “problema desconocido” en el vecindario de Tarzana de la ciudad y encontraron a Handy en el patio delantero de una residencia sufriendo de una herida de puñalada en el pecho.

Fue llevado a un hospital, donde fue declarado muerto. El Departamento de Policía de Los Ángeles identificó el jueves a la víctima como el actor de 81 años.

Según la LAPD, el sospechoso llamó a los servicios de emergencia y dijo: “Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado.”

Los investigadores alegan que Michael Gledhill, de 44 años, hijo de la novia de Handy, apuñaló al actor, aunque las autoridades no han revelado ningún motivo detrás de la presunta apuñalada.

La policía dijo que Gledhill detuvo a los oficiales que respondían y les dijo que él era la persona que estaban buscando.

Gledhill, quien vivía con su madre y Handy, fue arrestado y fichado por sospecha de asesinato. La fianza fue fijada en $2 millones.

La LAPD dijo que la apuñalada fue un incidente aislado y que no hay más peligro para el público.

Según IMDb, Handy apareció en numerosas producciones cinematográficas y televisivas durante su carrera, incluyendo roles en “Top Gun: Maverick,” “The Rocketeer” y “Jumanji.”

La investigación sobre la muerte de Handy está actualmente en curso.