Carlo Ancelotti dice que Neymar “tiene la pasión de un niño para jugar al fútbol” después de que la superestrella brasileña regresara al equipo nacional la noche pasada.

La participación de Neymar en la Copa del Mundo se había retrasado debido a una lesión en la pantorrilla sufrida jugando para Santos justo antes de que se anunciara la convocatoria, pero hizo su esperado regreso contra Escocia.

El exdelantero de Barcelona y PSG salió con 14 minutos restantes para recibir una ovación de héroe en Miami, con Brasil ya ganando 3-0 y asegurando el primer puesto en el Grupo C.

Ancelotti recibió muchas críticas por llevar a Neymar a la Copa del Mundo y estaba encantado de que el jugador de 34 años hiciera una aparición dada la ardua labor que ha realizado.

“Tuvo la oportunidad de jugar porque creo que se lo merecía. Neymar se recuperó muy bien, muy seriamente, con mucha profesionalidad. Creo que, como todos los demás, tiene la calidad para ayudar al equipo. Jugó bien”, dijo Ancelotti.

“Neymar no necesita motivación, ningún jugador necesita motivación extra para jugar en el equipo nacional, y con Neymar es lo mismo. A los 34 años, tiene la pasión de un niño para jugar al fútbol”.

Fue la primera vez que Neymar se puso la camiseta de Brasil desde que se rompió un ligamento cruzado anterior mientras jugaba contra Uruguay en octubre de 2023, y admitió que tenía mariposas en el estómago antes de entrar en el campo.

“Mi corazón latía a mil por hora, estaba muy nervioso, pero feliz”, dijo a GloboTV. “Estoy orgulloso, todo salió bien.”

Fue una buena actuación de Brasil aunque se vio favorecida por la defensa desastrosa de Escocia. Vinicius Jr anotó dos goles en la primera mitad y Matheus Cunha sentenció el partido después del descanso.

Ancelotti dijo: “Ahora estamos jugando como un equipo, ese es el objetivo. No somos perfectos, tenemos cosas que mejorar. Podemos ser un poco más rápidos cuando tenemos el control. [Pero] estoy feliz porque el equipo ha mejorado mucho, ahora somos sólidos. En los partidos eliminatorios, la solidez es muy importante.

“Comparado con el primer partido [contra Marruecos], cometimos menos errores, más ritmo, más efectividad en ataque. En los dos partidos después de Marruecos dejamos una buena impresión. El objetivo era obtener el primer lugar, ahora es mantener los pies en la tierra, seguir trabajando y mejorar para el próximo partido.”

Brasil tendrá un complicado encuentro en los octavos de final contra el equipo que termine segundo en el Grupo F, que será uno de los Países Bajos, Japón o Suecia.

“Los tres posibles rivales tienen mucha calidad, son diferentes”, agregó el exentrenador del Real Madrid Ancelotti. “Los Países Bajos son más experimentados que Japón, pero Japón, antes del Mundial, jugó partidos muy bonitos en los amistosos. Y Suecia tiene mucho potencial en la delantera.”

Ese partido se llevará a cabo el lunes en Houston.