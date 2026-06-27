Esto nunca debe volver a suceder: el entrenador de Irán critica a EE. UU. y le dice a Infantino que se levante contra los anfitriones.

El entrenador en jefe de Irán, Amir Ghalenoei, ha dicho que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, debe “ponerse de pie” ante los Estados Unidos después de reiterar su creencia de que los anfitriones han tratado a su equipo “muy injustamente”.

Irán se clasificará para la fase de eliminación de la Copa del Mundo por primera vez si los resultados les favorecen en las próximas 24 horas, pero después de un empate dramático contra Egipto en Seattle, en el que Shoja Khalilzadeh tuvo un gol en el tiempo de descuento anulado por fuera de juego y Saeid Ezatolah cabeceó contra el larguero, se quedaron frustrados con más que simplemente el resultado.

Infantino visitó el vestuario de Irán después de su primer partido de grupo contra Nueva Zelanda, diciéndole al equipo “ustedes son más fuertes que todo”, pero mientras Ghalenoei mantiene que Infantino ha hecho todo lo posible para ayudarlos, en última instancia, poco ha cambiado desde que comenzó el torneo. El entrenador en jefe describió anteriormente a Irán como el equipo “más oprimido” en la Copa del Mundo.

“I know Mr Infantino has tried his best to minimise the problems as much as possible but it was the host that wasn’t very good to us,” Ghalenoei said in his post-match press conference. “I urge Fifa to not let the hosts treat teams and players the same way in the future. I hope Mr Infantino will actually stand up to such behaviour.”

El capitán de Irán, Mehdi Taremi, criticó la forma en que la FIFA manejó la situación y mencionó a los 11 altos funcionarios a los que se les negó la entrada a Estados Unidos.

“Since the beginning, it’s a disaster World Cup. I mean, Fifa, they have to solve every problem here but unfortunately this they couldn’t solve since the beginning. Mr Infantino came to our changing room [after the] first game and he said: ‘It’s just the beginning.’ But [the] group stage finishes tomorrow and we don’t have our logistic people here, they don’t have a visa. How [is that] possible?”

Preguntado si existía la sensación de que Estados Unidos y la FIFA querían sacar a Irán del torneo, el delantero de Olympiakos dijo: “We have to fight against everything here. I don’t know what people want or know, but as we see it by our perspective, yeah, they’d like that, I think.”

Irán debía aterrizar en Tijuana, México -donde están basados después de verse obligados a cambiar de sede de entrenamiento antes del torneo- a las 3 de la mañana del sábado después de que se les negara el permiso para quedarse en Seattle. Ghalenoei agregó: “To my players and the team, I want to say to them I’m proud of them, what these young people, these players have done, it should be written in history because the host country treated us very unfairly.

“Had the host country allowed us to arrive two weeks earlier, we would have been more prepared. They were reasonable, rational demands. We would have been able to recover and be in better shape physically and mentally; however, they deprived us of that justice.”

“Cuando juegas un partido, físicamente, científicamente, nuestros cuerpos están en baja y cuando de repente tomas un vuelo, eso en realidad pospone tu recuperación y esta es la tercera vez que nos lo hacen, tenemos que ir del aeropuerto a aquí y tenemos que regresar a Tijuana y nos llevará aproximadamente tres horas.”

“Su comportamiento hacia nosotros ha sido realmente terrible y esperamos que el mundo sea consciente de eso. No nos permitieron venir dos semanas antes y dos días antes de cada partido. Esto realmente nos ha afectado. Y también tuvimos una guerra. A pesar de todos estos problemas, hemos podido desempeñarnos bien y el mundo está orgulloso de los iraníes y nuestro equipo. Creo que ese es nuestro mayor logro a pesar de todos los obstáculos y dificultades que nos han puesto en nuestro camino.”