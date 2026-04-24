Abogado de Spirit Airlines dice que el efectivo no durará mucho más tiempo, pero el rescate del gobierno está sobre la mesa

Abogado de Spirit Airlines dice que el efectivo no durará mucho más...

Spirit Airlines dice que necesita ayuda del gobierno o podría quebrar

El abogado de la aerolínea de bajo coste con problemas, Spirit Airlines, dijo el jueves en una audiencia que el efectivo disponible para seguir operando no durará mucho y que un paquete de rescate del gobierno está sobre la mesa.

El Presidente Donald Trump dijo más tarde el jueves en la Casa Blanca a los reporteros: “Estamos pensando en hacerlo, en ayudarlos, es decir, rescatarlos, o comprarlos”.

Trump les dijo a los reporteros que “cuando el precio del petróleo caiga”, el gobierno podría “venderlo con ganancias”.

“Me encantaría poder salvar esos empleos. Me encantaría poder salvar una aerolínea. Me gusta tener muchas aerolíneas, así es competitivo”, dijo.

Marshall Huebner de Davis Polk, el abogado de la aerolínea, no delineó el plan de rescate propuesto en la audiencia de bancarrota del jueves, pero personas familiarizadas con el asunto dijeron a CNBC esta semana que se está considerando un préstamo de $500 millones que podría dar al gobierno una participación potencial del 90% en la aerolínea con sede en Florida. Solicitaron anonimato porque no estaban autorizados a discutir las negociaciones.

El acuerdo también permitiría al gobierno de EE. UU. seleccionar un miembro de la junta directiva, dijo una persona familiarizada con los términos potenciales a CNBC.

La Casa Blanca y Spirit no respondieron a una solicitud de comentario sobre el asiento en la junta directiva.

“Estamos agradecidos por el apoyo del Presidente Trump y esperamos seguir trabajando con él y su Administración en una solución que proteja miles de empleos, preserve y mejore la competencia y ayude a garantizar que los estadounidenses sigan teniendo acceso a tarifas asequibles”, dijo el CEO de Spirit, Dave Davis, en un comunicado por correo electrónico.

La compañía necesita acceso al efectivo existente o a nuevos fondos en los próximos días para continuar las operaciones, dijo Huebner el jueves.

“El efectivo disponible para financiar las operaciones en curso de Spirit no va a durar mucho más”, dijo. “Por lo que es absolutamente esencial o bien nuevos financiamientos, ya sea o ambos nuevos financiamientos o acceso a casi $240 millones de efectivo restringido. Alrededor de, a más tardar, al final de la próxima semana”.

La aerolínea ha estado en riesgo de cerrar. El potencial acuerdo ha sido compartido con varios grupos de acreedores, según las personas familiarizadas con el asunto.

Spirit esperaba salir de la bancarrota a mitad de año, pero un aumento en los precios del combustible desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán ha complicado esos planes, ha dicho la empresa.

La icónica aerolínea de descuento ha enfrentado problemas durante años, incluido un retiro de motores, una adquisición por JetBlue Airways que un juez federal bloqueó hace dos años, un cambio en las preferencias de los clientes hacia ofertas más premium y un aumento en los costos, incluso antes de que los precios del combustible subieran este año.

“Spirit ahora definitivamente está en una encrucijada”, dijo Huebner, con “varios cientos de millones de dólares” del efectivo de la compañía “bloqueados e inaccesibles” bajo los términos de un préstamo de bancarrota, mientras que otros fondos están en cuentas separadas para nóminas y pagos de impuestos.

Huebner dijo que el financiamiento adicional crearía un competidor en el espacio de las aerolíneas con una capitalización adecuada como una aerolínea independiente, “pero también potencialmente como el jugador más fuerte en lo que muchos creen que debe suceder a continuación, la consolidación en el espacio de las aerolíneas de bajo coste”, insinuando una posible fusión.