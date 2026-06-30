Las acciones de la empresa biotecnológica francesa Abivax se dispararon el martes después de publicar nuevos datos sobre su medicamento líder para la enfermedad intestinal, recuperando las fuertes pérdidas del mes anterior cuando el mismo ensayo tenía a los inversores cuestionando el futuro del medicamento.

Las acciones de Abivax cotizaban por última vez un 39,9% más alto a 116,5 euros (133 dólares). El movimiento se produce después de que cayera alrededor del 44% el 2 de junio, luego de un conjunto de datos que mostraba casos de cáncer entre los pacientes que tomaban la dosis más alta de su medicamento experimental obefazimod para la colitis ulcerosa.

Datos adicionales sobre el ensayo clínico de fase avanzada, publicados a última hora del lunes, mostraron que las malignidades estaban en línea con los niveles normalmente vistos en pacientes con colitis ulcerosa. La empresa también dijo que más del 37% de los pacientes que inicialmente no respondieron al tratamiento, lograron la remisión clínica después de recibir un dosis de 50 mg, después de aproximadamente 10 meses.

“Estos hallazgos sugieren que una proporción significativa de pacientes que no responden inicialmente todavía pueden obtener beneficios sustanciales con una exposición más prolongada al tratamiento”, dijo Abivax.

El ensayo fue un estudio de mantenimiento que probó las tasas de remisión entre pacientes con colitis ulcerosa durante 44 semanas. La actualización del lunes fue la segunda parte suplementaria de la fase 3 del ensayo.

Los analistas de Jefferies calificaron la actualización de “apoyo”, pero dijeron que cuestionaban si esto sería suficiente para los inversores dado que “el riesgo de cáncer puede ser difícil de descartar, la ruta de los catalizadores es escasa, se necesitan fondos, ruta de catalizadores excluyendo fusiones y adquisiciones”.

Abivax ha sido posicionada como un blanco principal para adquisiciones, con rumores no verificados de que varias compañías farmacéuticas de gran tamaño tienen la intención de adquirir la empresa biotecnológica con sede en París.

Aunque no es inusual que Abivax u otras empresas biotecnológicas en fase clínica vean fuertes fluctuaciones en sus acciones después de datos sobre su principal y a menudo único activo, Abivax ha crecido hasta convertirse en un jugador de tamaño considerable con una capitalización de mercado de alrededor de 8 mil millones de euros después de que las acciones ganaran casi un 1,700% en 2025.

Las acciones habían caído un 14% en lo que va del año antes de la negociación del martes, pero estaban en camino de recuperarse de la caída a principios de este mes cuando cotizaban un poco por encima de los 111 euros por acción.

Nota de contexto: Abivax es una empresa biotecnológica francesa que está atravesando un aumento significativo en el valor de sus acciones debido a los avances en su medicamento líder para la enfermedad intestinal.

Nota de verificación de datos: La información sobre las acciones y los datos del ensayo clínico de Abivax son precisos según la fuente original.